Большинство предполагаемых трещин на МКС оказались царапинами

26.02.2021, 13:22, Новости дня

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Обследование еще одного участка на МКС не показало наличие в нем трещин, сообщил космонавт Сергей Рыжиков.

«В одном месте – это царапина. В другом месте – это скол», – передает «Интерфакс» слова Рыжикова в ходе переговоров с Центром управления полетами (ЦУП).

Как отметил представитель ЦУПа, остается еще один район под трубой, в котором может располагаться трещина. Работы по его временной изоляции планируется начать уже в другие дни.

Тем временем в пятницу подмосковный центр управления полетами попросил Рыжикова закрыть люк в «протекающую» промежуточную камеру «Звезды» и докладывать об изменениях давления воздуха в ней по мановакуумметру каждые четыре часа, передает РИА «Новости».

Напомним, в четверг экипаж МКС временно залатал возможную трещину в российском модуле.

Ранее сообщалось, что в российском модуле МКС засверлят концы трещины для остановки утечки воздуха. Замруководителя пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Белкин сообщил, что экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха из российского модуля «Звезда».

На МКС была отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха. После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом.

В среду российский космонавт Сергей Рыжиков рассказал, что размер трещины в промежуточной камере российского модуля «Звезда» на МКС не изменился.