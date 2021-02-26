Зеленский подписал указ о подготовке к встрече «Крымской платформы»

26.02.2021, 13:22, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке встречи с международными партнерами в формате так называемой Крымской платформы.

«Сегодня мной подписан указ о мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крымского полуострова. В частности, правительству дано поручение об организации и запуске «Крымской платформы», – передает слова Зеленского ТАСС.

В указе также упоминаются «меры для развития и поддержки крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыма», отметил Зеленский и заявил, что жителям региона «пора возвращаться домой». Президент Украины вновь обвинил Россию в «нарушении прав жителей Крыма». Текст документа на официальном сайте офиса президента Украины пока не опубликован.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей РФ приехать на саммит «крымской платформы», который планируется провести в мае в Киеве. Он заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. При этом Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что саммит «крымской платформы» состоится 23 августа.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что международный саммит «крымской платформы», связанный с попыткой вернуть Крым под юрисдикцию Киева, рискует превратиться в сборище прозаседавшихся «пикейных жилетов». По словам Молохова, если киевские власти продолжат валять дурака с проведением саммита «крымской платформы» и навязывать свою «модальность», они рискуют остаться у разбитого корыта.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.