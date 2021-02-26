 

Додон заявил о попытках администрации Санду помешать регистрации «Спутника V»

26.02.2021, 13:22, Новости дня
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Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил, что советники главы республики Майи Санду оказывают давление на правительственные органы, чтобы вакцина «Спутник V» не была зарегистрирована в стране.

«Я знаю, что администрация президента оказывает давление на правительственные органы, чтобы вакцина «Спутник V» не была зарегистрирована, это сделали некоторые президентские советники. Я считаю, что должны быть зарегистрированы все вакцины, чтобы у граждан был выбор», – передает РИА «Новости» слова Додона в видеообращении, которое транслировалось на его странице в Facebook.

Он выразил надежду, что российская вакцина от коронавируса в ближайшие дни будет зарегистрирована в Молдавии.

При этом сама Санду на вопрос об использовании в стране вакцины «Спутник V» не раз заявляла, что поддерживает только те вакцины, которые были одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

Напомним, 16 февраля в Молдавию поступили документы для регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».



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