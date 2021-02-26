 

Мнение: Украина уважила Живой Журнал

26.02.2021, 13:16, Разное
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Хорошая новость была вчера! Украина решила заблокировать 426 сайтов!  А среди них, пусть и в самом конце списка, на 409-м месте и «Живой Журнал»!  Можно сказать, что Украина уважила «Живой Журнал» и признала на международном уровне, что «Живой Журнал» жив. И жив настолько, что достоин блокирования.

Но Украина  передумала. Оказалось, что это какой-то мошенник пожаловался в суд, что на него клевещут в интернете. И привел список ресурсов, на которых про него писали. А Голосеевского райсуд Киева не придумал ничего умнее, как наложить арест на 426 сайтов, среди которых был и Живой Журнал.

Но  Украина быстро разобралась, не будет блокировки 426 сайтов. Не будет блокирован и ЖЖ, находившийся  в самом конце списка, на 409-ом месте.

И это очень печально. Такая хорошая новость была!  Можно было надувать щеки, мол, какие мы серьезные и важные, что представляем угрозу национальной безопасности Украины! Настолько серьезную угрозу, что нас забанили. Мол, забанили, потому что Украина забздела мизантропии Миро, гапоновщины Бабченко, совпропаганды Мировича и прочей всякой всячины…

Рис.отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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