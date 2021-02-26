Она разводится, а ты потерпишь? – Личное мнение

26.02.2021, 13:14, Разное

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К недавнему посту о разводе Ким и Канье очень многие оставили комментарии следующей сути: она не смелая молодец, как ты, Лена, говоришь, а богатая. Ну, а потому может спокойно послать мужа к другой заднице.

То есть, я делаю вывод из ваших слов, что вы не посылаете своих мужиков только потому, что без них вы окажитесь в финансовой заднице.



Фото: Соцсети

Сказали А? Говорите Бэ!

Но тогда у меня возникает вопрос: это что же такое получается, вы за еду и кое-какие блага живёте вместе?

Ну, просто отлично выходит.

Ей-то легко, с её миллионами послать мужа, которого разлюбила! А вам, получается, без миллионов сложно — гораздо легче, что ли, жить без любви за шмоточку и кусочек хлеба?

Если вы финансово зависимы от мужика, то вывод должен быть совершенно иным, чем давать и терпеть, терпеть и давать ему! Зависима от денег мужа? Так перестань быть зависима.

Иди поработай.

Понятно, что сразу заработать всё не получится. Устройся на вторую работу, на третью. Это всё равно лучше, чем быть в финансовом рабстве. Используй все возможности для улучшения жизни — пусть даже самые фантастические и нереальные!

Я, несмотря на то, что сама содержу себя, всё равно хочу больше. Не только работаю, но и верю во всякие чудеса. И лотерейки покупаю — мало ли? Вдруг мне уже пора стать мультимиллионершей?

А тут как раз сегодня прекрасный случай — джекпот супер-розыгрыша EuroMillions достиг €210 миллионов и стал крупнейшим призом за всю историю лотереи. Разыгран будет сегодня вечером.

Все участники тиража EuroMillions на сайте theLotter автоматически получают дополнительный шанс стать миллионером испанском раффле El Millón. На каждом приобретенном вами билете лотереи EuroMillions, печатается 9-значный код — если код на вашем билете совпадет с тем, что выпал в ходе раффла, приз в €1 миллион ваш.

То есть, в два раза больше шансов и денег!

Или всё-таки вы предпочтёте зависть от чужих денег, но так и не попытаетесь заиметь свои?

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