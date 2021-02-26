Мнение: Отложенная публикация

26.02.2021, 12:50, Разное

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25 февраля должна была состояться публикация рассекреченного доклада ЦРУ по убийству журналиста Хашогги в Турции. Убийство было совершено в посольстве Саудовской Аравии людьми кронпринца Мохаммеда бин Сальмана. История достаточно тёмная и во многом похожа то ли на провокацию, то ли на подставу. Хотя, конечно, всё могло быть предельно просто и кронпринц и правда отдал приказ своей охране решить проблему Хашогги. А те то ли буквально выполнили приказ, то ли перестарались.

В любом случае кронпринц оказался на крючке. Политические убийства – не то преступление, за которое политические деятели и руководители стран несут ответственность, в истории любой страны, включая и современную историю, можно найти разные эпизоды, не вписывающиеся в рамки различных уголовных уложений, прав человека и прочие гуманитарные нормы. Но здесь правит бал политическая целесообразность.

Саудовская Аравия всегда была союзником США. С небольшим уточнением – не просто США, а в основном ее республиканской элиты. Что для сырьевой сверхдержавы, в общем-то, разумно. Поэтому для демократов саудиты были если не врагами, то не союзниками. Пока ситуация в мире была отнсительно стабильной, балансы интересов позволяли разрешать имеющиеся пртиворечия при смене администраций США. Но сейчас – кризис. Противоречия обостряются, правила отменяются, механизмы сломаны.

Правда, нынешняя Саудовская Аравия тоже меняется, и меняется быстро. Если "старые" поколения саудовской династии и саудовской знати продолжают придерживаться приверженности нефтяной экономике, то молодежь понимает – на ее век может уже не хватить. А потому нужно думать о будущем, где будет не только нефть. И в этом смысле приход к власти (причем фактической власти ввиду слабой дееспособности короля) кронпринца Мохаммеда начал разворачивать политику Королевства. В определенном смысле кронпринц начал переориентацию саудовской политики, внося в нее элементы, которые могут только радовать сторонников глобализации.

Проект кронпринца Махаммеда "Вижн-2030" должен создать на территории Саудовской Аравии кластер новейших технологий, который можно вписать в будущее любой версии – версии американских демократов-глобалистов и версии республиканцев-традиционалистов. И кронпринц намерен и далее не выбирать ничью сторону, а балансировать на противоречиях обеих версий будущего. Эта жесткая позиция на баланс и нейтралитет создает как личные проблемы для Мохаммеда, так и проблемы для проводимой им политики. Понятно, что и глобалисты, и изоляционисты рассчитывают на безусловный выбор позиции Саудовской Аравии – каждый в свою пользу. А потому Мохаммед бин Сальман находится под перекрестным огнем.

Принц Мохаммед прекрасно образован, вхож в западную элиту на равных и обладает стратегическим мышлением (в чем-то, кстати, он похож на английского премьера Джонсона – у того тоже очень похожие личные качества). Правда, блестящие стратеги зачастую неважные тактики, что и показала история с Хашогги. И теперь американцы имеют возможность шантажировать кронпринца, вынуждая его принять одну из сторон глобального конфликта. Чего он как раз стремится избежать.

Видимо, поэтому публикация доклада ЦРУ отложена как минимум на сутки, а президент Байден созванивается с королем Сальманом. В зависимости от того, о чем они договорятся, и могут наступить последствия для кронпринца. Цель Байдена – вынудить Саудовскую Аравию принять сторону глобальной элиты, отказавшись от политики балансов. Что переведет Королество в разряд объектов политики, а честолюбивые замыслы самого кронпринца пойдут прахом.

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