Власти Северной Кореи требуют немедленного возврата дрезины, которую угнал российский дипломат

26.02.2021, 12:51, Разное

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Агентство ЦТАК опубликовало ноту МИД КНДР с требованием вернуть несамоходную дрезину, на которой 25 февраля вернулись в Россию сотрудники российского посольства и члены их семей. Как утверждает МИД, дипломаты завладели дрезиной незаконно.

Российские СМИ сообщали, что дрезину изготовил третий секретарь посольства в КНДР Владислав Сорокин. Он был вынужден это сделать, поскольку все виды транспортного сообщения между Россией и Северной Кореей закрыты из-за пандемии. Преодолеть трёхкилометровую нейтральную полосу между пограничными станциями Туманган и Хасан можно только пешком по рельсам, что затруднительно сделать с детьми и вещами. По сведениям же корейских властей, он взял дрезину напрокат и не вернул.

– ЦТАК уполномочен заявить, что дрезина была бессердечно похищена у трудолюбивых членов крестьянской артели «Пуккынсё». Она необходима им для бесперебойной доставки превосходных продуков питания рабочим посёлка Туманган и выполнения плана, установленного лично товарищем Ким Чен Ыном, – говорится в опубликованном заявлении.

Сергей Лавров попросил командование Посьетского погранотряда отыскать дрезину и немедленно доставить на границу во избежание скандала. Однако найти тележку пока не получается.

– У нас крестьяне ничуть не богаче, чем на сопредельной стороне. Уже украли и приспособили в хозяйстве. Хрен вернут, – сказал начальник одной из погранзастав.

Правительство России предложило северокорейцам новую дрезину, однако они из принципа требуют вернуть именно похищенную. Посол КНДР отозван в Пхеньян для консультаций, но не может вылететь из-за отсутствия транспортного сообщения.

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