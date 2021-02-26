Компания BMW вывела на тесты купе M2 2023 модельного года

26.02.2021, 12:44, Новости дня

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Пользователям стали доступные снимки фотошпионов, на которых можно увидеть модернизированную модель BMW M2.

В настоящее время дорожные заезды осуществляются в Северной Европе, однако точное место пока умалчивается. Модель BMW M2 прошла рестайлинг, который прикрыт плотной защитной пленкой. Вместе с тем автомобиль отличается улучшенной выхлопной системой с четырьмя патрубками. Кроме того, отличия коснулись дверных ручек.

Спортивный экземпляр имеет также 3-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 473 л.с. мощности. Аналогичный агрегат применяется в моделях M3 и M4. Остальные достоинства компактной модели озвучат ближе к дате официальной презентации. Дата выпуска пока умалчивается производителем.