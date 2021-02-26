Рассекречены рендеры трёхдверной версии нового Chevrolet Tahoe

26.02.2021, 12:44, Новости дня

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Рассекречены снимки укороченной модификации внедорожника Chevrolet Tahoe.

Пользователи могут ознакомиться с рендерами, которые демонстрируют вероятный дизайн кузова автомобиля. Вместе с тем модель получила пятидверное исполнение. Производитель намерен предоставить улучшенный внедорожный пакет опций, которые станут актуальными для модели Chevrolet Tahoe. Предполагается, что под капотом применят 5,3-литровый бензиновый двигатель с мощностью 360 л.с.

В более производительном исполнении внедорожник Chevrolet Tahoe получил 6,2-литровый агрегат, который выдает 426 л.с. мощности. Вместе с тем представители американского бренда пока не озвучили точные сроки выхода укороченной версии модели Chevrolet Tahoe.