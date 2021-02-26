В Великобритании начинают продажи Isuzu D-Max третьего поколения

26.02.2021, 12:44, Новости дня

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С сегодняшнего дня обновленный пикап Isuzu D-Max поступил в продажу на британском рынке.

Вместе с тем автомобиль получил дизельный агрегат с мощностью 164 л.с. Кроме того, модель имеет 6-ступенчатую механическую или автоматическую трансмиссию. Во всех модификациях пикап Isuzu D-Max предлагается с полным или передним приводом. Распознать модернизированную модификацию Isuzu D-Max можно по бамперам, боковым зеркалам, а также дверным ручкам.

Также уже со стандартной комплектации применили автоматическое переключение дальнего света, датчики дождя и кнопочный запуск двигателя. Вместе с тем приобрести новый японский пикап Isuzu D-Max можно на местном рынке по цене около 3 миллионов рублей в эквиваленте на внутреннюю валюту.