Мнение: США нанесли удар по иранским прокси в Сирии

26.02.2021, 12:42, Разное

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США нанесли удары по иранским прокси в Восточной Сирии.

Удары позиционируют как ответ на недавнюю бомбардировку американской базы в Эрбиле (где были убитые и раненые), а также продолжающиеся нападения иранских прокси на американские логистические конвои в центральном Ираке.

Бомбардировка произошла у границы с Ираком, целью были члены группировок "Катаиб Хезбаллла" и "Катаиб Сайид аль-Шухада".

Поменяет ли это как-то политику Ирана в Сирии или Ираке? Конечно же нет. Давление на американскую инфраструктуру в Ираке будет продолжаться.

При этом в самих США идет занятное бурление на тему того, что администрация Байдена вместо решения проблем связанных с коронавирусом и выплатой компенсационных пособий, тратит деньги и усилия на войну, где США вообще не должно быть.

Американцы: чеки на 2000 долларов, пожалуйста

Правительство: Извините, вы сказали об авиаударах по Сирии?

Американцы: нет, чеки на 2000 долларов.

Правительство: Хорошо, раз уж вы вежливо спросили, вот ваши авиаудары по Сирии.

Плюс Кейтлин Джонстон на тему ближневосточной политики США,

США просто принимают как данность, что они де-факто обладают юрисдикцией над странами региона – Сирией, Ираком и Ираном, и что любая попытка вмешаться в их власть в регионе является неспровоцированным нападением, от которого необходимо защищаться. Это полностью отсталый и незаконный подход. Только через самые извращенные туннели реальности американского превосходства может показаться правомерным диктовать дела суверенным странам на другой стороне планеты и отвечать насилием, если кто-либо в этих странах попытается их изгнать.

США вообще незаконно находиться на Ближнем Востоке. Для США незаконно утверждать, что они действуют в оборонительных целях в странах, в которые они вторглись. Для США незаконно вести себя так, будто боевикам, поддерживаемым Ираном, не разрешается находиться в Сирии, где они вместе с сирийским правительством сражаются против ИГИЛ и других экстремистских формирований с разрешения Дамаска. США незаконно заявлять, что иракские боевики атакующие персонал США в Ираке, контролируются Ираном, когда иракцы имеют все основания желать, чтобы США сами покинули их страну.

Даже официальный рассказ оказывается нелегитимным изнутри его собственного мировоззрения. CNN сообщает, что место авиаудара «не было конкретно связано с ракетными ударами» в Ираке, а в сообщении Reuters / AP говорится : «Должностные лица администрации Байдена осудили ракетный обстрел 15 февраля около города Эрбиль в полуавтономном курдском районе Ирака. региона, но не далее как на этой неделе официальные лица заявили, что они не определили наверняка, кто это осуществил ».

Все это настолько типично для американского мировоззрения сторонников превосходства, что все западные основные средства массовой информации агрессивно заталкивают нам в глотку. США могут бомбить кого угодно и когда угодно, и когда они это делают, они делают это только в порядке самообороны, потому что вся планета является собственностью Вашингтона, округ Колумбия. Он может захватить контроль над целыми кластерами наций, и если какая-либо из этих наций будет сопротивляться любым способом, они вторгаются в суверенитет Америки.

Это как если бы вы ворвались в дом своего соседа, чтобы ограбить его, убили его, когда он пытался остановить вас, а затем потребовали самообороны, потому что вы считаете его дом своей собственностью. Только в американской исключительной альтернативной вселенной это считается нормальным и приемлемым.

Эта чушь – вот почему так важно отдавать приоритет противодействию западному империализму. Разжигание войны и господство в мире – это фронт, на котором происходит все самое вопиющее зло, причиняемое сильными мира сего, и он играет столь важную роль в поддержании структур власти, против которых мы выступаем. Без бесконечной войны олигархическая империя, которая является причиной стольких наших страданий, не может функционировать и должна уступить место чему-то другому. Если вы хотите бросить песок в шестеренки машины , антиимпериализм – ваш самый эффективный путь к этой цели и, следовательно, должен быть вашим приоритетом.

https://caitlinjohnstone.com/2021/02/26/us-bombs-syria-and-ridiculously-claims-self-defense/ – цинк

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