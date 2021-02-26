 

“Горячо”. “Главное, что муж не против таких фото”. Жена Остапчука снялась голой в ванной

26.02.2021, 12:40, Новости дня
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Супруга украинского ведущего Владимира Остапчука, юрист Кристина Остапчук (Горняк) 25 февраля в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в ванной.

Жена ведущего позирует в кадре обнаженной спиной к объективу. На ее загорелом теле в районе лопаток видна белая полоска от купальника.

“Извините, что я к вам спиной. Развернуться не рискнула!” – подписала фото супруга Остапчука.

“Горячо”, – написали в комментариях подписчики.

“Главное, что муж не против таких фото”, – прокомментировали снимок фолловеры.

Остапчук отреагировал на откровенное фото супруги с помощью смайлов в виде морской волны.

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Публикация от kristygor (@kristygor)

Остапчук и Горняк поженились 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. 

В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию. 

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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