 

“Засиделся, пора на пенсию”. Число россиян, не желающих переизбрания Путина, достигло максимума с 2014 года

26.02.2021, 12:40, Новости дня
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41% россиян не хотят видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года. Об этом свидетельствует февральское исследование, проведенное “Левада-центром”, опросы для которого были сформулированы совместно с “Открытыми медиа”.

Респонденты отвечали на вопрос: “Вы бы хотели или не хотели видеть Владимира Путина на посту президента России по истечении его нынешнего президентского срока после 2024 года?”

Согласно исследованию о желании, чтобы он переизбирался, заявили 48%.

Инфографика: openmedia.io

При этом в октябре 2013 года смены президента РФ желали 45% населения, а его переизбрания 33%. После аннексии Крыма, в ноябре 2014 года, число поддерживающих смену правящей команды сократилось до 19%, а за переизбрание Путина выступали 58% опрошенных.

Как отмечают “Открытые медиа”, постепенный рост нежелания видеть Путина в Кремле начался в 2017 году. В 2018 году число желающих смены власти выросло до 27%, в 2019 – до 38% и в 2020 – до 40%.

Наибольшая группа, 21% из тех, кто не хочет переизбрания Путина, говорят, что президент “засиделся, надоел и ему пора на пенсию”. Коррупцией свое желание сменить руководителя страны объясняют только 8% респондентов.

Опрос проводился с 18 по 24 февраля по репрезентативной выборке. В исследовании приняли участие 1601 человек старше 18 лет.

Путин находится при власти с 2000 по 2008, а также с 2018 года и по нынешнее время. В январе прошлого года президент России предложил поправки к конституции, которые фактически “обнуляли” его строки и позволяли Путину оставаться президентом еще два срока, то есть до 2036 года. Окончательно они были одобрены на общероссийском голосовании, которое проходило несколько дней и завершилось 1 июля.

3 июля Путин подписал указ, которым ввел в действие новую редакцию конституции России с обнулением его сроков, она вступила в силу на следующий день.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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