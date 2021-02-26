В Черновицкой области с 27 февраля вводят локдаун

26.02.2021, 12:40, Новости дня

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С 27 февраля на территории Черновицкой области вводится усиленный карантин в связи в эпидемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба местной облгосадминистрации в Facebook.

Локдаун продлится до 9 марта. В этот период запрещается работа:

заведений общественного питания, ресторанов, баров, кроме адресной доставки;

учебных заведений, кроме учреждений дошкольного и специального образования;

развлекательных центров, зон отдыха в ТЦ.

Также не разрешается проводить массовые мероприятия.

“Сегодня в области зафиксировали рекордное количество новых случаев заболевания COVID-19 – 638. Должны усилить карантин, чтобы приостановить стремительное распространение коронавируса”, – сказал первый заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации Богдан Ковалюк.

https://www.facebook.com/CVoda/posts/1559695727571793

С 24 февраля в Украине возобновилось карантинное зонирование. Черновицкая вместе с Ивано-Франковской областью попала в “красную” зону, где самые жесткие ограничения.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По состоянию на утро 26 февраля в Украине COVID-19 подтвердили у 1 333 844 человек, 25 742 заболевших умерли, 1 163 555 – выздоровели.

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