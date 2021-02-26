 

Ляшко назвал регионы с самым высоким показателем госпитализаций пациентов с COVID-19

26.02.2021, 12:40, Новости дня
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В ряде регионов Украины растут показатели госпитализации пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко на брифинге 26 февраля, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Сегодня мы можем сказать, что риск роста числа случаев по Украине достаточно высокий и самый большой уровень госпитализаций в пересчете на 100 тыс. населения мы регистрируем в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. Нас настораживает динамика роста количества госпитализаций в Житомирской, Николаевской областях и в Киеве”, – сказал Ляшко.

Он отметил, что Минздрав в связи с этим обратился к главам облгосадминистраций, чтобы они собрали региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, проанализировали эпиемическую ситуацию и в случае надобности ввести дополнительные ограничительные противоэпидемические меры.

Ляшко заявил, что рост числа случаев коронавируса сейчас прогнозированный.

Главный санврач отметил, что с 26 февраля “красный” уровень эпидемической опасности введен на территории Ивано-Франковской области, а 27 февраля могут рассмотреть вопрос введения “красного” уровня в Черновицкой области.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 26 февраля в Украине коронавирус подтвердили у 1,3 млн человек, 25,7 тыс. пациентов умерли, 1,16 млн – выздоровели.

23 февраля Украина обновила список “красных”, “оранжевых” и “желтых” областей по показателям коронавирусной инфекции. В список областей с наихудшей ситуацией с COVID-19 попала Ивано-Франковская и Черновицкая.

Карантин по уровням эпидопасности начал действовать с 24 февраля и продлится как минимум до 30 апреля 2021 года. Решение об ослаблении уровня эпидопасности могут рассмотреть не ранее чем через 14 дней со дня установления такого уровня.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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