Тихановская: Когда мне позвонили с угрозами: “Ты – в тюрьму, дети – в детдом”, звонили с украинского номера

26.02.2021, 12:40, Новости дня

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона рассказала о переломном для нее моменте – звонке с угрозами ей и ее детям.

Отвечая на вопрос о самом ярком для нее впечатлении от предвыборной гонки, Тихановская рассказала, что самыми яркими позитивными моментами были поездки, встречи с людьми, энергетика между ей и избирателями.

“И негативные – то же самое. Нельзя выделить один момент. Потому что каждый день в страхе. Но, наверное, тот самый звонок, когда мне позвонили и стали угрожать: “Не продолжай. Потому что ты – в тюрьму, дети – в детдом и так далее”, – сказала она.

Она отметила, что не знает, кто это был, но звонили с украинского номера.

“Я думаю, какая-то программа определенная стояла… Но это был переломный момент для меня. Потому что я тогда чуть не сдалась”, – сказала оппозиционерка.

По ее словам, тогда ей стало страшно, не за себя – за детей.

“Но я взяла себя в руки. Я помню, записала это видео, где сказала людям, мол, “мне очень тяжело принять это решение, но я уверена, что вы меня поймете…” Но не смогла. Я помню, я была на грани того, чтобы сдаться, не везти эти подписи. Но у меня перед глазами были все те многочасовые очереди людей, которые стояли, чтобы подписаться. Как я могла предать? Никак. И я поняла, что хватит слез, соплей. Взяла себя в руки, организовала отъезд детей”, – рассказала Тихановская.

“Чтобы остановить террор, я готова предоставить Лукашенко гарантии личной безопасности”. Полный текст интервью Тихановской Гордону

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, победу на них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской. После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на 26 февраля правозащитный центр “Весна” насчитывает в стране 251 политического заключенного.

Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать “между детьми и тюрьмой” и она выбрала детей.

11 августа было обнародовано видеообращение Тихановской, в котором она призвала граждан страны не противостоять милиции и не выходить на акции протеста. Озвученный текст Тихановская читала с листа. В этот же день стало известно, что Тихановская находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли из страны по указанию властей, а видеообращение к белорусам было записано под давлением силовиков в кабинете главы ЦИК.

Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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