 

Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России одной из лучших в мире

26.02.2021, 12:38, Разное
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Руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в стране. По её словам, она значительно лучше, чем в большинстве стран мира.

Попова отметила, что такие результаты являются заслугой отечественных учёных и практиков. Особое внимание она уделила вакцинации населения страны сразу тремя различными препаратами. По мнению главы Роспотребнадзора это результат, которым можно гордиться, сообщает RT.



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