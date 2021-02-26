Бывший министр экономики пообещал россиянам новые налоги и сборы

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26.02.2021, 12:38, Разное
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В России в скором времени могут ввести новые налоги и сборы. Таким мнением поделились российский экономист Валерий Миронов и экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Эксперты пояснили, что причиной тому является дефицит государственного бюджета из-за пандемии коронавируса. Миронов обратил внимание, что на днях политик Анатолий Чубайс предложил провести в России налоговую реформу. Специалист также допустил, что в стране могут повысить подоходный налог, сообщает Ura.ru.



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