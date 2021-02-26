Названа диета для сохранения здоровья сердца и мозга

26.02.2021, 12:36, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые из Бостонского университета рассказали о диете, которую нужно соблюдать для сохранения здоровья мозга и сердца. По их словам, необходимо употреблять больше растительной пищи.

В рацион важно включить зеленые листовые овощи и ягоды. При этом важно ограничить потребление продуктов животного происхождения тех, где в большом количестве присутствует жир. Если придерживаться диеты MIND, можно предотвратить развитие сердечной недостаточности и снизить риск возникновения проблем когнитивного характера.

В рамках проведения исследования специалисты оценили диетические и эхокардиографические данные 2,5 тысячи человек. По их словам, чем ближе рацион человека к вышеназванному, чем лучше у него нейрокогнитивное здоровье.

Источник: www.medikforum.ru