 

Названы суммы гонораров российских артистов во время пандемии

26.02.2021, 12:36, Разное
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Журналистам удалось выяснить, какие гонорары получают российские звезды в пандемию коронавируса. Постепенно начинают возобновляться съемки в кино, концерты и театральные спектакли.
Театр
За работу в театре актеры могут получать 50 тысяч рублей в месяц. Кристина Асмус входит в труппу Театра имени Ермоловой, ей преимущественно достаются главные роли. Недавно бывшая супруга Гарика Харламова рассказала, что в месяц получает 22 тысяч рублей.

В театре «Ленком» в пандемию всех актеров перевели на полную ставку 50 тысяч рублей. К тому же за каждый спектакль им доплачивается определенная сумма. Имеется информация, что в Театре сатиры народные артисты в месяц могут зарабатывать по 300 тысяч рублей. Некоторых артистов приглашают на отдельные спектакли. Например, за один выход на сцену Александр Домогаров получает 100 тысяч рублей.

Концерты
В среднем за один концерт знаменитости получают 4-6 миллиона рублей. На такой гонорар могут рассчитывать Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Дима Билан, Светлана Лобода. Периодически их приглашают на корпоративы в Турцию и ОАЭ. От 1,5 миллиона рублей составляет гонорар Ольги Бузовой и Niletto.

Кино
Куда больше зарабатывают актеры, которые предпочли сниматься в фильмах и сериалах. За съемочный день артисты второго эшелона получают 60-100 тысяч рублей. Если говорить о более востребованных артистах, то смена оценивается в 150-300 тысяч. К последним можно отнести Никиту Ефремова, Александра Петрова, Светлану Ходченкову.

Источник: www.kp.ru



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