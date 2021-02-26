Поклонники раскритиковали располневшую Викторию Боню за новую фотосессию

26.02.2021, 12:36, Разное

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В своем микроблоге Instagram Виктория Боня показала процесс съемок для новой фотосессии, представ в костюме ядовито зеленого-цвета со змеиным принтом. Поклонники раскритиковали модель за то, что она так сильно располнела.

Виктория Боня не скрывает, что в последнее время значительно прибавила в весе. Под одним из комментариев знаменитость отметила, что она «за год набрала девять килограммов». Фолловеры написали, что внешний вид инстадивы оставляет желать лучшего. Кроме этого, многие раскритиковали образ, который она выбрала для фотосессии. Однако нашлись подписчики, которым Виктория Боня нравится с пухлыми щеками. Ее даже сравнили с «ароматной французской булочкой».

Телеведущая ранее задалась целью сделать фигуру более привлекательной и рельефной. Буквально за месяц она добилась того, что перестала влезать в одежду размера S, что ее обрадовало. В сторис Виктория Боня решила показать поклонникам несколько образов, которыми она решила пополнить гардероб к 8 Марта. Знаменитость позировала в молочных топе и брюках палаццо с высокой посадкой. По словам экс-участницы «ДОМа-2», такой наряд шикарно смотрится даже на объемных бедрах. Далее Виктория Боня предстала в комбинезоне с красивым вырезом бежевого цвета и облегающем черном мини-платье с элегантным декольте и пышными рукавами.