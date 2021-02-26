Мнение: Футбол на дне. Галицкий – лох

26.02.2021, 12:34, Разное

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Вчера краем глаза посмотрел ночью начало матча Лиги Европы “Загреб”-“Краснодар”. Скучища была невероятная, так что выключил и только утром узнал результат, впрочем, не удививший: наши, понятное дело, вылетели к чертовой матери. И это был последний российский клуб, еще остававшийся в еврокубках. Для иллюстрации полного безволия достаточно сказать, что “Краснодар” проиграл неведомому “Загребу” оба матча, то есть не принес “в копилку российских клубов в общем зачете УЕФА” вообще ни одного очка.

Впрочем, болеть за “Краснодар” у меня все равно не получается – учитывая, что в этом клубе выходит на поле то 2, то 3 российских игрока. Остальные 8-9 – мало кому известные иностранцы, футбольные наемники второго-третьего разряда. Какой же это, в таком случае, “краснодар”? Эти братаны вполне могли бы в таком случае поменятся майками с “Загребом” и сыграть “наоборот” – “наши” иностранцы с парой русских – за “Загреб”, их иностранцы – за “Краснодар”, и никто бы не заметил разницы!

Это все особенно прикольно, если знать, что ФК “Краснодар”, вообще-то, типа “славится” собственной футбольной школой, которая существует уже лет 10 (!) и которую одно время любили показывать по телевизору и делать о ней репортажи: вот, мол, и мы не лаптем щи хлебаем, и у нас отгрохали в самом благоприятном по климату регионе – Кубани – чудо-футбольную школу, полный цикл обучения, 10 футбольных полей, тренировки круглый год, строгий отбор воспитанников, курирует лично Галицкий, лучшие детские тренеры, собственные марадоны и месси там уже зреют-созревают!

Ну и? Где все? За каким, извините, хером содержать 10 лет целую школу в 10 классов с 10 полями – чтобы в итоге иметь БАЗОВЫЙ клуб, в котором по факту играют одни легионеры? Сомнения в реальных менеджерских талантах Галицкого крепнут с каждым годом; похоже, это такой же российский нувориш, взошедший на “блате” и взятках, как и все остальные его “коллеги”.

Ну и вдобавок еще одно общее смешное соображение – уже по всему нынешнему еврофутболу. Поскольку наведенное безумие в виде старательно поддерживаемой паники перед ковидом в Европе никуда не девается – эти идиоты так и играют свои футбольные матчи во всех лигах, в том числе международные, на ПУСТЫХ стадионах (еще один фактор, из-за которого футбол смотреть весь этот год просто противно – примерно как мыло есть). Но тут есть один чисто спортивный фактор, на который я обратил внимание, наблюдая за мучениями “Краснодара” в Загребе: получается, что если стадион пустой (из зрителей – только тренеры и запасные) – то полностью нивелируется фактор “своего поля”! Чем, собственно, определяется – по традиции – преимущество команды, играющей на своем поле? Главный фактор – это “свои” трибуны, которые “гонят” своих вперед, поддерживают их атаки, ревут от восторга при голах “своих” (и сопровождают зловещим молчанием голы “чужих”) – словом, заряжают “своих” нужными для игры эмоциями, одновременно эмоционально подавляя противника.

А если трибун, как сейчас по всей Европе, нет? Тогда совершенно все равно, где играть – на своем поле или на чужом, в обоих случаях игры похожи на двусторонние тренировки.

Но тогда возникает второй каверзный вопрос: если любая игра проходит все равно как на нейтральном стадионе – зачем игр ДВЕ?? Смысл двойных игр, определяющих победителя, просто теряется! Это выглядит разумно только при нормальной, “доковидной” игре: в этом случае матч только из одной игры дает неоправданное преимущество той команде, на чьем стадионе пройдет игра (почему – смотри выше). А если публики нет – нет смысла и во втором матче! Проиграл “Краснодар” на пустом стадионе 3:2 этому “Загребу” в первом матче “у себя на поле” – ну и всё, собственно, к чему второй? Команды были в равных условиях, Загреб оказался сильнее – чего еще надо? Слил – до свидания.

Такая простая логика почему-то не приходит в голову футбольным властям… Хотя, впрочем, понятно, почему: больше телетрансляций – больше навара. Ну а на то, что в условиях нынешней ковидной истерии спортивный смысл оказывается потерян – на это всем накласть. Увы. Футбол вырождается везде, но наш российский уже просто лежит на дне.