 

Кремль анонсировал коллегию МВД

26.02.2021, 12:22, Новости дня
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Заседание коллегии Министерства внутренних дел состоится на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Она не планировалась на сегодня, коллегия МВД. Она планируется. Она состоится на следующей неделе», – передает РИА «Новости» слова Пескова, пообещавшего позднее сообщить, когда именно пройдет мероприятие.

Президент Владимир Путин традиционно выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД.

Ранее на открытии заседания коллегии ФСБ президент заявил, что Россию по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль, как это происходит с рядом стран на постсоветском пространстве.



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