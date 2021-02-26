 

Экс-военнослужащего осудили за хищение экипировки дивизии МО в Подмосковье

26.02.2021, 12:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Наро-Фоминский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам бывшего военнослужащего за хищение армейских бронежилетов и экипировки «Ратник» из дивизии Минобороны, сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

По данным УФСБ, обвиняемый с использованием своего служебного положения похитил 56 армейских бронежилетов и 10 комплектов экипировки «Ратник» 2-й мотострелковой дивизии Минобороны. Похищенное он продал.

«Наро-Фоминским гарнизонным военным судом Кондратенко К. С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», – передает ТАСС сообщение УФСБ.

Ранее в Росгвардии рассказали о раскрытии хищений в ведомстве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / «Британский» штамм COVID-19 выявили на границе Финляндии с Россией

26.08 / От последствий инсульта грызунов спасло переливание крови

07.02 / Аварийные отключения произошли сразу на двух ТЭС на Украине

05.09 / Патриарх Кирилл отказался прививаться от коронавируса российской вакциной

31.08 / Житель Перми выиграл в лотерею более полумиллиарда рублей

18.12 / Кинологи советуют не наказывать собак во время дрессировки

26.09 / Катастрофа Ан-26 в Чугуеве. Опубликован список погибших

28.09 / Светлана Алексиевич покинула Белоруссию

11.12 / В Киеве за сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом

03.08 / Назван срок рассмотрения закона о сохранении у должников прожиточного минимума

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска