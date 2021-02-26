Экс-военнослужащего осудили за хищение экипировки дивизии МО в Подмосковье

26.02.2021, 12:32, Новости дня

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Наро-Фоминский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам бывшего военнослужащего за хищение армейских бронежилетов и экипировки «Ратник» из дивизии Минобороны, сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

По данным УФСБ, обвиняемый с использованием своего служебного положения похитил 56 армейских бронежилетов и 10 комплектов экипировки «Ратник» 2-й мотострелковой дивизии Минобороны. Похищенное он продал.

«Наро-Фоминским гарнизонным военным судом Кондратенко К. С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», – передает ТАСС сообщение УФСБ.

Ранее в Росгвардии рассказали о раскрытии хищений в ведомстве.