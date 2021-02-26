Скандалы: Татарских банкиров собирают в Москве

26.02.2021, 12:22, Разное

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Бывшего свидетеля по делу главы Татфондбанка Рамиля Насырова арестовали за мошенничество в 3 млрд

Как стало известно “Ъ”, в истории с хищением денег из лопнувшего Татфондбанка (ТФБ), который остался должен своим клиентам более 182 млрд руб., появился новый эпизод. На этот раз речь идет о махинациях с несколькими миллиардами рублей, выделенных государством на спасение бывшей «дочки» ТФБ — Тимер-банка. В СИЗО отправлены бывший первый заместитель председателя правления ТФБ Рамиль Насыров и экс-председатель правления Тимер-банка Айрат Камалов, которые, по версии следствия, и организовали схему вывода из Тимер-банка через ТФБ около 3 млрд руб. Доказанным МВД считает хищение пока около 1 млрд руб.

Рамиля Насырова и Айрата Камалова оперативники ГУЭБиПК МВД задержали на днях в Москве. В столицу оба экс-банкира перебрались несколько лет назад, после того как оставили посты в своих кредитных учреждениях (ТФБ лишился лицензии в марте 2017 года, а Тимер-банк был санирован). За господином Насыровым полицейские пришли в его квартиру на проспекте Мира, которую он купил в ипотеку. А вот господин Камалов «скитался» по весьма комфортабельным квартирам и отелям, хотя, как говорят участники расследования, вполне мог позволить себе купить и собственное жилье. Задержали его в одном из отелей в Старопименовском переулке в самом центре столицы.

Сутки оба провели в ИВС на Петровке, 38, после чего следователь обратился в Тверской райсуд Москвы с ходатайством об их аресте. Оснований отказать в этом суд не нашел и отправил обвиняемых в СИЗО на два месяца.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого являются Рамиль Насыров и Айрат Камалов, следственный департамент МВД возбудил в августе прошлого года. Основанием стало заявление новых собственников Тимер-банка.

После того как в июле 2019 года это кредитное учреждение перерегистрировалось в Москве и сюда же из Казани переехал и его головной офис, проведенный аудит выявил ряд сомнительных сделок между ТФБ и его бывшей «дочкой».

В ходе расследования было установлено, что в 2014 году Агентство по страхованию вкладов в рамках начавшейся тогда санации предоставило Тимер-банку льготный кредит в размере 9,9 млрд руб. на десять лет. Через два года, когда ТФБ находился уже на грани краха, он заключил со своей «дочкой» договор цессии, согласно которому ей почти за 3 млрд руб. отошли долги якобы весьма прибыльных ООО «Роял Тайм Групп» и аффилированных ООО «Сувар Девелопмент» и ООО «Краснодар Девелопмент». Первая организация в свое время получила в ТФБ кредит в размере более 0,5 млрд руб. на развитие бизнеса в игорной зоне «Янтарная» под Калининградом. Залогом тогда стало казино Sobranie, считающееся одним из самых крупных игорных заведений в Европе.

Два других ООО, занимающиеся строительным бизнесом, получили кредиты под залог возводимых многоквартирных жилых домов в Татарстане.

Однако, как следует из материалов дела, буквально через пару месяцев первый заместитель председателя правления ТФБ Рамиль Насыров, одновременно являвшийся председателем совета директоров Тимер-банка, и тогдашний председатель правления последнего Айрат Камалов расторгли договоры залога. Основанием стал тот факт, что все долги перед ТФБ все три коммерческие фирмы якобы погасили. Однако, как установило следствие, на самом деле ни копейки ООО «Роял Тайм Групп», ООО «Сувар Девелопмент» и ООО «Краснодар Девелопмент» (все фирмы в стадии банкротства) ТФБ не вернули. Например, как считают в МВД, погашение задолженности того же ООО «Роял Тайм Групп» было осуществлено неликвидными векселями ПАО «Ак Барс» — выпущены и погашены они были с разницей в один день — 19 и 20 сентября 2016 года. Причем все банковские операции осуществлялись уже в условиях неплатежеспособности ТФБ и менее чем за месяц до назначения в нем временной администрации.

Более того, в том же 2016 году все фирмы в преддверии банкротства все свои активы продали. Тот же игорный бизнес под Калининградом ООО «Роял Тайм Групп», как считают следователи, был «переоформлен на других лиц, чтобы не допустить обращения на него взыскания».

По данным “Ъ”, на данный момент следствию удалось доказать причастность господ Насырова и Камалова к выводу активов из ТФБ и Тимер-банка только через ООО «Роял Тайм Групп» примерно на 1 млрд руб.

Сейчас правоохранительные органы разбираются с кредитами еще на 2 млрд руб., исчезнувших в строительных фирмах.

Отметим также, что с мая прошлого года Следственный комитет России расследует еще одно уголовное дело в отношении бывшего руководства ТФБ. В нем речь идет о преднамеренном банкротстве, растрате, фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации и злоупотреблении полномочиями (ст. 196, ст. 160, ст. 172.1 и ст. 201 УК РФ) УК РФ. Ущерб оценивается в 41 млрд руб.

Сейчас Вахитовский райсуд Казани рассматривает уголовное дело экс-главы банка Роберта Мусина. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба на 53 млрд руб. Любопытно, что фигурантом этого дела изначально был и Рамиль Насыров, которого обвиняли в причастности к хищению 3,1 млрд, полученных ТФБ от Центробанка. Однако затем экс-банкир, сначала категорически отрицавший свою вину, неожиданно «деятельно раскаялся», дав важные для следствия показания. В итоге уголовное дело в отношении него в январе 2018 года прекратили.

Кстати, тогда же проверялась причастность к махинациям и гендиректора ООО «Роял Тайм Групп» Елены Леушиной. Однако доказать, что она принимала участие в противоправных схемах, не удалось.

Олег Рубникович