Скандалы: 300 млрд Аркадия Ротенберга

26.02.2021, 12:22, Разное

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Компании и фонды, связанные с миллиардером, за пять лет освоили на господрядах в Крыму почти четверть выделенного полуострову бюджета

Компании и фонды, связанные с бизнесменом Аркадием Ротенбергом, за пять лет освоили на господрядах в Крыму около 300 млрд рублей. Это почти четверть всех денег, которые Кремль выделил на развитие полуострова до 2025 года. К таким выводам пришли журналисты «Проекта». Они узнали, что освоенные компаниями Ротенберга на госконтрактах суммы равны примерно четверти суммы Федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Ее объем составляет около 1,3 трлн рублей.

Журналисты подсчитали суммы контрактов на строительство Крымского моста и подходов к нему. Также учитывались деньги, полученные миллиардером на реконструкцию детского центра «Артек», строительство канализационных очистных сооружений и другие господряды.

Интеграция Крыма в Россию

Главным проектом Ротенберга в регионе стал Крымский мост. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова. Возведение транспортного перехода между Крымом и Кубанью стали активно обсуждать после присоединения Крыма к России. Мост называли ключевым элементом интеграции полуострова в страну.

Президент Владимир Путин поручил построить «и автомобильный и железнодорожный мост» в этом районе 19 марта 2014 года. Такую задачу он поставил через три дня после референдума о статусе Крыма. Согласно предварительной смете проекта, 150 млрд рублей выделялось на строительство транспортного перехода. Еще 86 млрд заложили на подготовительные работы, а 51 млрд — на строительство подъездных дорог.

Честь поучаствовать в строительстве выпала Ротенбергу в январе 2015-го. Тогда принадлежавшее ему ООО «Стройгазмонтаж» назначили исполнителем работ по проектированию и строительству моста. Стоимость проекта ограничили 212,5 млрд рублей, однако в эту сумму Ротенберг не уложился.

В итоге, как пишет «Проект», 19-километровый транспортный переход обошелся бюджету в 228 млрд рублей. При этом стоимость железнодорожных подходов к мосту резко выросла. Изначально на них хотели потратить 6,5 млрд рублей, но финальные вложения составили 22 млрд рублей. Тем не менее в прошлом году Ротенберг удостоился звания Героя Труда за «особые заслуги в строительстве Крымского моста».

Билет в детство

Вторым не менее значимым проектом Ротенберга стал международный детский лагерь «Артек». «Стройгазмонтажу» поручили заняться его реконструкцией. «Я в “Артеке” оказался в 2014 году, когда мы начали его строить. В 2014 году я стал отличником и попал в “Артек”», — вспоминал Аркадий Ротенберг.

Изначально сумма контракта составила 2,3 млрд рублей, а в итоге один лишь забор вокруг «Артека» обошелся властям в 3 млрд рублей. За пять лет общая стоимость работ выросла в 13 раз. Причем по закону ее можно повысить не более чем на 10%.

Средства, в частности, ушли на новые объекты вроде корпуса «Солнечный». Он обошелся государству в 11 млрд рублей. На эти деньги можно купить 170 тысяч путевок в «Артек». Еще «Стройгазмонтаж» получил средства на ремонт четырех лагерей и общежития для вожатых. На эти цели было выделено 4,7 млрд рублей.

Параллельно Ротенберг заработал на пиаре «Артека» в честь его 90-летия. За это его компания получила 40 миллионов рублей. В общей сложности «Стройгазмонтаж» заключил в лагере контракты почти на 38,5 млрд рублей. Реконструкцию «Артека» обещали закончить в 2019-м, однако она продолжается до сих пор.

Экология и яхты

Помимо этого, государство оплачивает работы по строительству очистных сооружений в Севастополе. Их строят близкие к бизнесмену люди. В Севастополе должны появиться канализационные сооружения «Южные». Их строит «Региональная строительная компания» (РСК), которой руководит бизнес-партнер Ротенберга Борис Сакун.

На «экологические» работы в Севастополе государство выделило 8,5 млрд рублей. Параллельно люди Ротенберга строят очистные сооружения в Кацивели и Коктебеле. Стоимость работ в Коктебеле оценивали в полтора миллиарда рублей, а канализацию в Кацивели — в 850 миллионов.

Также Ротенберг занимается строительством яхтенной марины в Балаклаве. «Стройгазмонтаж» взялся за разработку проекта в 2018 году, когда компанией еще владел Ротенберг. В результате в крымском городе появится стоянка на 600 судов, построенная за 7,2 млрд бюджетных рублей.

Особняк по соседству с Горбачевым

В расследовании «Проекта» также говорится о «роскошном многоэтажном особняке» в Крыму, который принадлежит Аркадию Ротенбергу. По данным издания, он располагается на побережье мыса Сарыч — самой южной точки Крыма в районе Ялты.

Как отмечает «Проект», раньше на этом месте был только «реликтовый можжевеловый лес», сейчас же спуститься к морю затруднительно. Вокруг территории поставили охраняемый забор с колючей проволокой и шлагбаумами, полеты беспилотников над побережьем также запрещены.

За забором ведутся строительные работы, итоговая площадь усадьбы может достигать около 1500 квадратных метров. По предварительным оценкам, одна только земля под особняком может стоить 35 млн долларов. Сама стройка ведется неподалеку от горбачевской госдачи «Заря». Точно оценить стоимость дома до завершения работ невозможно.

По данным системы «СПАРК», 12,5 га можжевелового леса и пляжа, а также строениями на участках, примыкающих к особняку, принадлежат инвестфондам «Северная Эгида — функциональный» и «Альбиорикс». Ими двумя управляет «ООО Северная Эгида» предпринимательницы Софии Ногинской. Она контролирует активы семьи Ротенбергов, пишет издание.

Полина Матюхина