Вспышки коронавируса в фитнес-центрах США связывают с отсутствием масок у посетителей

26.02.2021, 12:20, Разное

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Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовали два отчета о заражении в фитнес-центрах. В Чикаго с 24 августа по 1 сентября у 60% посетителей спортивного зала подтвердился COVID-19, еще 7% сообщили о симптомах заболевания. По данным CDC, администрация фитнес-центра разрешала снимать маски во время групповых и индивидуальных занятий, принимая при этом необходимые меры для смягчения возможных последствий, включая термометрию всех клиентов и сотрудников.

В Гонолулу фитнес-инструктор стал источником заражения 21 человека. 1 июля у него был выявлен COVID-19, а за два дня до появления симптомов он провел занятие по йоге, в котором участвовали 27 человек. Все они были в масках и позже ни у одного из них не был подтвержден коронавирус. Однако за несколько часов до появления признаков заболевания этот же фитнес-инструктор провел интенсивную тренировку по велоспорту для 10 клиентов, ни один из них не надевал маску. Спустя несколько дней у каждого из них подтвердился коронавирус, а также у второго фитнес-инструктора, который присутствовал на занятии.

Специалисты CDC отметили, что повышенная дыхательная нагрузка в помещениях фитнес-центрах способствует более интенсивной передаче вируса. Поэтому важно, чтобы не только администрация, но и посетители постоянно носили маски для уменьшения риска заражения, отметили эксперты. В отчетах также рекомендуется усилить вентиляцию в помещения фитнес-центров и требовать от клиентов соблюдения социальной дистанции в 1,8 метров.

Отметим, что в РФ посетители не должны надевать маски во время групповых и индивидуальных тренировок в спортивных залах. Роспотребнадзор выпустил для фитнес-центров рекомендации по снижению риска заражения коронавирусом. Маски должны носить все сотрудники, от администраторов до тренеров. Также при входе должны быть установлены средства для дезинфекции рук с содержанием спирта не менее 70%.