Личное: “Теплые, дружеские отношения”

26.02.2021, 12:00, Разное

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Вот эта ситуация не любовных отношений касается.

Попробуйте ее разобрать по схеме: презентация-запрос-факты-проблема.

selestania

Здравствуйте, уважаемая Эволюция !

Надеюсь, что моя ситуация попадёт на разбор.

Кажется, я теряю хорошего друга и не знаю что делать.

Крестная мама моей дочери стала в последнее время вести себя со мной резко и грубо, при этом открыто не конфликтует.

Общение наше началось с того, что я привела детей к ней на театральные занятия и по ходу дела как хореограф стала ей помогать. Помогала я ей безвозмездно, но там были мои дети и личную выгоду от этого я, конечно, имела. Так и стали завязываться тёплые дружеские отношения. Она старше меня почти в 2 раза, но при этом всегда относилась ко мне как к равной: общалась очень открыто, не нравоучала, хоть и опытнее и умнее меня, иногда сама просила советов. К дочери тоже очень хорошо относится: возит на мероприятия, когда мы с мужем не можем, дарит полезные интересные подарки, приезжает повидаться когда есть возможность. Я старалась тоже в общении быть полезной, помогала как специалист, брала часть её работы на себя, старалась дарить нужные подарки, организовывать встречи как можно чаще.

Так вышло, что по большей части мы общались всегда по рабочим делам, меньше о житейском. Я как человек с творческим образованием помогала ей в разных проектах. И одним из первых камнем преткновения стал совместный проект. Она без предупреждения удалила все мои материалы и потом написала, что они ей не нравятся. Я по глупости их не сохранила у себя и ответила ей, что не стоило так сразу всё удалять, дала бы сначала всё сохранить. Но для себя поняла, что моя работа бесполезна, послали – иди.

Через пару недель мы встретились, и она попросила не обижаться и стала объяснять почему их удалила, стала предлагать в будущем что-то вместе подобное делать. Я сказала, что обид никаких нет, но ,к сожалению, в будущем вряд ли смогу ещё погрузиться в такой проект, так как много работы и надо заниматься здоровьем детей. Вопрос был на этом закрыт.

Другая ситуация связана с детьми. Моя старшая дочь учится на семейном обучении. У неё пару лет назад обнаружили опухоль в мозгу, которая даёт сильные головные боли при нагрузках. На время лечения мы перешли на семейное обучение. Зная, эту историю она стала обсуждать нашу ситуацию в моём присутствии с другими людьми. И стала отзываться о нашей ситуации преребрежительно и с насмешкой. Я сделала вывод, что наверное, в какой-то момент чрезмерно хвасталась успехами дочери , чем вызвала раздражение. Отшутилась в тот момент, и вывод сделала, что надо держать решето. К сожалению, таких ситуаций даже в мелочах становится больше.

Поначалу, на какие-то колкости и грубости я отмолчивалась, думая, что она просто устаёт очень или может болеет, поэтому такая раздражённая. Потом стала искать так ли она относится к остальным. Потом я прекратила все это мусолить в голове, а на резкость продолжала отшучиваться. Подумала, что наверное, я человека достала, поэтому она раздражается и надо дистанцироваться. Но понимаю, что если перегну с дистанцией – это будут щипцы.

Уважаемая Эволюция, подскажите пожалуйста, как дальше себя вести? В границах ли будет в один из таких моментов спровоцировать конфликт или стоит просто немного отойти в сторону и переждать?