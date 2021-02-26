Королева Елизавета II публично поддержала принца Филиппа, находящегося в больнице

26.02.2021, 12:02, Разное

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17 февраля стало известно о госпитализации 99-летнего герцога Эдинбургского, однако представители Букингемского дворца поспешили успокоить СМИ и поклонников британской королевской семьи: известный вирус тут ни при чем, как и прочие тяжелые заболевания. Принц Филипп почувствовал себя плохо и согласился лечь в больницу по рекомендации своего лечащего врача. Однако он лежит в лондонском госпитале уже много дней, и недавно журналисты спросили о его самочувствии у внука герцога, принца Уильяма, и его младшего сына, принца Эдварда.

А накануне пресс-служба дворца опубликовала в Instagram видео с онлайн-встречи королевы Елизаветы II с чиновниками из сферы здравоохранения, которые отвечают за вакцинирование населения в Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльсе. Ее Величество поблагодарила министров за работу и поделилась своими впечатлениями от вакцины. Напомним, 9 января этого года и она, и ее муж, принц Филипп, привились от COVID-19.

Ну, насколько я понимаю, это было довольно безвредно и очень быстро. Мне пришло так много писем от людей, которые были очень удивлены тем, насколько легко им удалось вакцинироваться. И укол был очень… В общем, совсем не больно,

– рассказала 94-летняя Елизавета. Также она отметила, что сделать прививку от коронавируса сейчас невероятно важно:

Как только вы вакцинируетесь, у вас появится ощущение защищенности. Это, на мой взгляд, очень важно… Я думаю, что тем, кто никогда не делал прививки, очевидно, трудно переступить через себя… Но им следует сейчас подумать о других людях, а не о себе.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Несмотря на то, что королева ни словом не обмолвилась о состоянии своего супруга, интернет-пользователи заметили отсылку к нему в ее наряде. Для онлайн-звонка Елизавета II выбрала коралловое платье простого кроя, которое дополнила тройной жемчужной нитью и брошью в виде цветка Diamond Clematis. Эту самую брошь принц Филипп подарил королеве в честь их помолвки. Ее можно рассмотреть на официальном снимке будущих супругов, которым 10 июля 1947 года иллюстрировали новость о грядущей свадьбе в британской прессе.

Принц Филипп и королева Елизавета II

Королева Елизавета II и принц Филипп женаты с 1947 года и в ноябре прошлого года отметили 73-ю годовщину свадьбы. Венчание состоялось 20 ноября в часовне Святого Эдуарда Вестминстерского аббатства в присутствии двух тысяч гостей. За более чем 70 лет совместной жизни у супругов родилось четверо детей, восемь внуков и девять правнуков.