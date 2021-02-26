 

Новый кроссовер Hyundai Tucson 2022 года запущен в производство

26.02.2021, 11:54, Новости дня
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Компания Hyundai приступила к серийному выпуску обновленного кроссовера Tucson 2022 модельного года.

В частности, данная модель ранее никогда не выпускалась на территории США, тогда как ранее здесь собирали лишь Sonata, Elantra и Santa Fe. Вместе с тем новинка кроссовера получила панорамный люк, кресла с подогревом, кнопочный запуск мотора, автоматический климат-контроль, а также ряд других опций. В салоне применили 10,2-дюймовую цифровую панель приборов.

Известно, что в стандартной комплектации кроссовер Tucson оснащается 2,5-литровым бензиновым агрегатом на 190 л.с. мощности. Кроме того, на рынок выйдет модификация с 1,6-литровым двигателем и электроустановкой. В топовой комплектации Tucson N Line суммарная мощность может достигать 300 л.с.



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