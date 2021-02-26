Социальная дилемма, возникшая после извержения вулкана Килауэа в 2018 году

26.02.2021, 11:54, Новости дня

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Согласно новому исследованию, проведенному Гавайским университетом в Маноа (UH) и опубликованному в Nature Communications, беспрецедентная стоимость извержения вулкана Килауэа в 2018 году на Гавайях отражает пересечение различных физических и социальных явлений: нечастые, очень разрушительные извержения и нетипично высокий рост населения, сообщает портал phys.org.

Давно признано, что районы Пуны (восточные склоны вулкана Килауэа) на Гавайях, подвержены высокому риску из-за потоков лавы. Это обеспечило более низкую стоимость земли в Пуна, который находится в пределах трех зон лавоопасности 1, 2 и 3 самого высокого риска, что активно способствовало быстрому росту населения.

«Низкие цены на красивую землю и небольшое количество недавних извержений привели к неизбежным последствиям – большему наплыву людей и большему развитию», – сказал Брюс Хоутон, ведущий автор исследования и профессор вулканологии в Школе океанических и земных наук и технологий (SOEST) при UH. «В конечном итоге это резко увеличило ценность того, что подвергалось риску в 2018 году по сравнению с более ранними извержениями Киллауэа».

Килауэа является одним из самых активных вулканов на Земле и имеет одну из самых первых и наиболее всеобъемлющих систем вулканического мониторинга. В его недавней истории преобладала активность на вершине кальдеры и из одной из двух линий жерл, называемых Восточной рифтовой зоной. В период с 1967 по 2018 год в вулканической активности преобладали извержения из верхней части Восточной рифтовой зоны. При этом после 1961 года в более густонаселенном районе Пуна из жерл в нижней части Восточной рифтовой зоны не произошло никаких разрушительных извержений.

Команда UH оценила тенденции роста населения в Пахоа-Калапане, Хило и Пуна, используя данные переписи, и сравнила медианную стоимость земли и доходы домохозяйств в этих районах. В результате катастрофы 2018 года были извлечены ценные уроки, касающиеся сложного взаимодействия науки, политики и общественного поведения.

«Резкий рост населения произошел в период отсутствия каких-либо извержений местного происхождения в период с 1961 по 2018 год, и это послужило предпосылкой для беспрецедентного уровня инфраструктурного ущерба во время извержения Нижней Восточной рифтовой зоны в 2018 году», – сказала Венди Кокшелл, соавтор исследования и технический ассистент в Национальном учебном центре готовности к стихийным бедствиям (NDPTC) при UH.

Если рост населения возобновится в зонах лавовой опасности 1 и 2, возрастет риск в наиболее опасных областях этого исключительно активного вулкана, что приведет к высокой стоимости ущерба в результате будущих извержений. «Наше исследование поддерживает принцип инициатив местного и федерального правительства по предоставлению выкупного финансирования землевладельцам, пострадавшим от извержения в 2018 году, чтобы они могли переехать за пределы этих опасных зон», – сказал Хоутон.