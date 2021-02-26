 

Полякова: Я сейчас усиленно изучаю украинский язык, чтобы сидеть в жюри украинских шоу

26.02.2021, 11:50, Новости дня
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Украинская певица Оля Полякова 25 февраля в Instagram Stories заявила, что берет уроки украинского языка.

“Сейчас после тренировки у меня урок украинского языка. Я сейчас усиленно изучаю украинский язык, чтобы смочь вести, а также сидеть в жюри украинских шоу”, – заявила певица.

Видео с ее комментарием также опубликовано на YouTube-канале Glam Wish.

ВИДЕОВидео: Glam Wish / YouTube

Украинская певица Полякова исполняет песни на русском языке. Была ведущей передачи “Зоряні яйця” (2017) на “Новом канале”, а также членом жюри проекта студии “Квартал 95” “Лига смеха”.

В настоящее время Полякова в качестве звездного детектива принимает участие в шоу “Маска” на канале “Украина”. 

В 2019 году в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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