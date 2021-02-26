В МИД Украины напомнили о репрессиях, колонизации и милитаризации украинского Крыма

26.02.2021, 11:50, Новости дня

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Россия захватила Крым путем вооруженной агрессии и предприняла попытку его аннексии, ссылаясь на незаконный и сфальсифицированный референдум. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя 26 февраля.

Этим поступком Россия грубо нарушила основные принципы международного права и подорвала систему безопасности в Европе и мире. С начала оккупации Россия проводит преступную политику колонизации и ассимиляции полуострова, заявили в министерстве.

“Это осуществляется через системные нарушения прав человека, жестокие репрессии против всех, кто имеет мужество противостоять оккупации. Ограничиваются национальные, культурные, религиозные права этнических украинцев и крымских татар, преследуется православная церковь Украины. Подавляется свобода слова, уничтожены независимые СМИ”, – добавили украинские дипломаты.

В МИД напомнили о репрессиях и преследованиях на полуострове, в частности коренного народа крымских татар.

“В 2016 году Россия запретила Меджлис крымскотатарского народа, а его членов объявила вне закона. Несмотря на решение международного суда ООН от 2017 года, Меджлис остается запрещенным до сих пор”, – пояснили чиновники.

Россия проводит усиленную милитаризацию Крыма, отметили в МИД.

“Полуостров, который до оккупации был известен как курортная зона Украины, превратился в российскую военную базу, которая угрожает не только Украине, но и другим государствам региона, среди которых страны НАТО и ЕС”, – говорится в тексте заявления.

Украина также просит международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию за оккупацию украинского Крыма.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

26 февраля 2014 года, еще до оккупации полуострова Россией, возле крымского парламента в Симферополе проходили два митинга: на одном были крымские татары, которые выступали за единство Украины, на другом – сторонники присоединения полуострова к России. На акции произошли столкновения, два человека погибли. По данным издания “Крым.Реалии”, в проукраинской акции приняло участие около 10 тыс. человек.

Президент Украины Владимир Зеленский год назад объявил 26 февраля официально Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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