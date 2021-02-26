Российским дипломатам в КНДР пришлось ехать домой на ручной дрезине из-за жестких карантинных ограничений. Видео

26.02.2021, 11:50, Новости дня

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Восьми россиянам – сотрудникам российского посольства в КНДР и членам их семей – чтобы вернуться на родину во время карантинных ограничений, пришлось толкать дрезину через границу по железной дороге. Об этом МИД России сообщило в Facebook 25 февраля.

Из-за того, что уже больше года границы КНДР закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой российским дипломатам пришлось долгим и трудным путем. Сперва они 32 часа ехали на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы.

“И, наконец, самый ответственный участок маршрута – пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей – и в путь”, – говорится в сообщении.

Единственным мужчиной среди дипломатов был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, которому и пришлось толкать дрезину. Самой юной из группы оказалась его трехлетняя дочь Варя.

“Больше километра пришлось толкать всю эту конструкцию по железной дороге. Наиболее ответственный отрезок – мост через реку Туманная. И наконец дома, российская погранстанция Хасан, где наших людей встречали коллеги из Представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус, который доставил вернувшихся на родину соотечественников в Владивостокский аэропорт”, – сообщили в министерстве.

https://www.facebook.com/MIDRussia/posts/3199799220119497

Видео путешествия российских дипломатов в Twitter опубликовало издание Life.

Вот так восьми сотрудникам российского посольства в КНДР и членам их семей пришлось возвращаться на родину из-за уже около года закрытых границ и отсутствия сообщения с этой страной: https://t.co/In0SJ4py4Y pic.twitter.com/sDozONFeFC

— lifenews_ru (@lifenews_ru) February 25, 2021

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Северная Корея прекратила транспортное сообщение со всеми странами из-за коронавируса еще в начале прошлого года. При этом данных по количеству больных власти КНДР не разглашают.

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