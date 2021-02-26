“Ох ты бл…!”, “Это ужас”, “Ого!” – Победительница “Холостяка 10” Ульянова оголилась полностью

26.02.2021, 11:50, Новости дня

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Победительница шоу “Холостяк” на СТБ 23-летняя гимнастка Дарья Ульянова на своей странице в Instagram 25 февраля поделилась снимком, на котором запечатлена полностью обнаженной. Ульянова позировала, прикрыв рукой голую грудь. Низ живота гимнастки украшают цветы.

БДСМ-характер фото придали веревки, которыми перевязаны талия и шея Ульяновой.

– А за вікном майже весна, – процитировала она песню украинской группы “Океан Ельзи”.

Подписчики прокомментировали пост.

– Зачем? Это для одного быть должно – любимого мужчины… – заявила 7rinni7g.

– Ох ты бл…! – написала julia_doskoch.

– Это ужас, – отметила tania24feliz.

– Ого! – отреагировал andatrov_.

Даша Ульянова профессионально занимается гимнастикой. Она родом из Кривого Рога. Ее в 10-м сезоне проекта “Холостяк”, который шел на СТБ весной 2020 года, выбрал 34-летний Максим Михайлюк – пилот и владелец летной школы. Но пара не продолжила отношения.