Ученые из Цюриха нашли способ обращения вспять старение стволовых клеток

26.02.2021, 11:46, Разное

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Швейцарские эксперты заявили, что им удалось выявить механизм, отвечающий за старение стволовых клеток. После манипуляций с определенным белком клетки стали лучше делиться, а количество новых нейронов увеличилось в несколько раз.

Исследованием стволовых клеток занимались сотрудники Цюрихского университета. Они искусственно увеличили количество белка ламина B1. После этого было замечено, что у грызунов клетки стали делиться с большей эффективностью, также возросло количество новых нейронов.

Результаты показали, что по мере старения клеток происходят изменения в организме. Так, количество нейронов уменьшается, но при добавлении нейронных стволовых клеток картина меняется, поскольку их главной задачей является контролирование распространения опасных белков, на клетки, образующиеся во время деления.

Источник: rossaprimavera.ru