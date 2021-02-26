Мнение: Безумен ли Навальный

26.02.2021, 11:44, Разное

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На днях позвонил мне журналист из одного «авторитетного издания», чтобы взять «комментарий психолога» относительно «психологического состояния А.Навального» (авторитетных изданий в РФ осталось – раз-два и обчелся, так нетрудно догадаться, из какого). Из разговора стало ясно, что от меня, собственно, требовался комментарий в духе «Навальный сам стремится в тюрьму и потому ведет себя нарочито безумно на всех процессах». Я смотрю сейчас по куче публикаций в соцсетях и в российских СМИ – это в чистом виде мейнстрим отечественного агитпропа, то есть именно в этом направлении всем «велено думать».

Журналиста (против которого я, в общем-то, ничего не имею), я все-таки поспешил разочаровать. Поскольку я ведь, что уже не раз отмечал в своем блоге, вовсе не считаю поведение Навального на процессах безумным. Даже наоборот – мне его поведение представляется образцово нормальным. Все ведь зависит от точки зрения: если считать российские «суды» действительно судами – тогда да, откровенно пренебрежительное и отчетливо презрительное отношение ко всем фигурантам «судебного процесса» – судье, прокурору, потерпевшим, свидетелям – будет выглядеть вызывающим и чуть ли не самовредительством. Но если видеть суд в РФ тем, чем он действительно является – то есть предметом карго-культа, который соблюдает форму, но ни в коем случае не СУДИТ – тогда насмешливая позиция будет единственно разумной и адекватной.

Журналист продолжал настаивать, надеясь выжать из меня хоть что-то «подходящее» под его сценарий будущей статьи: он сослался на некую «очень важную персону», которая будто бы «каждую неделю общается с Путиным» (!!); Персона, дескать, в разговоре с ним заявила, что, по ее мнению, Навальный специально приехал в Россию, чтобы сесть в тюрьму, потому что (тут – внимание!) только в тюрьме он будет чувствовать себя в наибольшей безопасности!

Каково? Ну я единственно что смог сказать – что если у нас в стране такие особы альтернативного сознания «приближенные к Путину», то тогда в общем понятно, почему все у нас идет, как идет.

Но, в общем, все-таки видно по всем этим шевелениям, что Навальный своим приездом задал всем клевретам режима мучительную задачку, над – если не решением, то объяснением коей – велено день и ночь биться «лучшим умам» режима. Зачем Навальный вернулся, если знал, что его посадят?? Вопрос века! Уже из самой постановки задачи видно, что никто из тех, кто над ней бьется, сам бы так ни за что на свете не поступил, и даже в ум бы не взял. Да и как оно, право?! Рыба же ищет, где глубже, а человек – где лучше! А Навальный что, не человек?!

Лучшие умы, как видим, не породили ничего лучшего, чем объяснение «от противного»: если Навальный вернулся, зная, что его посадят в тюрьму – значит, он вернулся, чтобы его посадили в тюрьму! Осталось только придумать, что ж такого хорошего в тюрьме – и дело в шляпе: мотивация Навального будет у нас как на ладони! (мы видим, что правило «человек ищет, где лучше» принимается всем этим кублом жлобов за непререкаемую аксиому человеческого поведения, которая якобы довлеет над всем и всегда).

У меня, опять-таки, есть этому поступку Навального другое объяснение – без мазохистских фантазий на тему «почему в тюрьме лучше». В тюрьме плохо, а в российской – особенно, и это знает любой дурак. Но удивительно, почему мое объяснение не пришло в голову людям, которые – на словах – буквально повернуты на теме ВОВ и «невероятного героизма советского народа в ВОВ» – причем до такой степени, что они готовы сажать любого, кто в этом героизме усомнится. Сами-то наши «государственные» жлобы, «оказывается», в этот самый героизм не то что не верят ни на грош – они в принципе считают его невозможным!

Простой пример – добровольцы. Люди в 1941-1942 гг. – самые тяжелые годы войны, когда советская армия терпела один разгром за другим, а «живая сила» испарялась без следа буквально целыми армиями и фронтами – САМИ приходили в военкомат и просили отправить их на фронт. В войска. Добровольцами. ЗАЧЕМ? Ведь самый вероятный исход для человека, ушедшего на фронт добровольцем – это смерть (что, собственно, и подтвердилось для большей их части).

С точки зрения современных «толкователей» поведения Навального – добровольцы сами приходили в военкоматы и просились на фронт, потому что хотели, чтобы их убили. То есть это было такое вот суицидальное поведение. Надоело человеку жить – решил пойти добровольцем. А иначе как объяснить? Ведь МОГ БЫ НЕ ХОДИТЬ! Оставался бы в тылу, ел-пил, по усам текло… Зачем армия? Там ведь убьют!!

То есть такое, значит, ГЛУБИННОЕ у этой публики отношение к добровольцам – кретины-самоубийцы. Сами бы они, конечно, добровольно в военкомат ни в жисть бы не пошли – не дураки, чай (у меня дед Глеб, по матери, тот, который потомок фон Левенштайнов, пошел добровольцем в июле 1941 года, в 18 лет, с истфака МГУ – так что я тоже потомок «кретина»).

А на самом деле – конечно, нет. Доброволец в общем случае – никакой не самоубийца. Это просто Человек Долга. Человек долга идет на опасное дело, знает, что оно опасное, понимает и отдает себе отчет, что СИЛЬНО рискует – но при этом надеется на то, что все-таки обойдется. Как в известной песне «про войну»:

«…А за нее и умереть совсем не страшно,

Хоть каждый все-таки надеется дожить!»

Заезженный пафос строк отпугивает, но ведь чувство передано верное.

Так же точно можно понять – без жлобской зауми – мотивацию Навального: приехал, потому что считал, что ДОЛЖЕН приехать, риск понимал в полной мере, надеялся, что сумеет каким-то образом прорваться. Вот и всё. Вроде не бином Ньютона.

Мой дед Глеб, кстати, начал войну в 18 лет с июля 1941 года, закончил в 1945 году в Кенигсберге (где были чуть ли не самые кровопролитные бои), служил в артиллерийской разведке (в которой обычно люди выбывали после двух, максимум трех ходок за линию фронта), и после отслужил еще 3 года в оккупационных войсках в Германии. И не имел ни одного тяжелого ранения за всю войну.

Так что бывает по-всякому.