Сын Лукашенко стал президентом Национального олимпийского комитета Белоруссии

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26.02.2021, 11:42, Новости дня
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Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор избран президентом Национального олимпийского комитета (НОК) республики.

«Двадцать шестого февраля 2021 года на отчетно-выборном Олимпийском собрании в Минске состоялись выборы президента Национального олимпийского комитета Республики Белоруссия. Новым руководителем спортивной организации избран Виктор Лукашенко», – говорится в сообщении НОК, передает РИА «Новости».

Виктор Лукашенко стал третьим по счету президентом НОК Белоруссии. C мая 1997 года президентом НОК являлся глава белорусского государства Александр Лукашенко.

В ноябре 2019 года Виктор Лукашенко, помощник по национальной безопасности президента Белоруссии, был избран на пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета.



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