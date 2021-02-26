 

Боевики в Нигерии похитили из школы 300 девочек

26.02.2021, 11:42, Новости дня
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Боевики напали на школу в северо-западном нигерийском штате Замфара и похитили около 300 учениц, информирует местная газета PM News.

Террористы напали на среднюю школу для девочек в населенном пункте Джангебе в ночное время в пятницу, передает РИА «Новости». Десятки боевиков сначала, по имеющимся данным, атаковали военный пост рядом со школой и затем ворвались в учебное заведение. Известно, что похитили они учениц и увели их примерно в 02.00 (04.00 мск).

Несколько военнослужащих при атаке могли получить ранения, но неизвестно, есть ли жертвы, пишет газета. По данным источников издания, местные жители разыскивают похитителей, чтобы спасти школьниц.

Работник учебного заведения рассказал газете Punch, что боевики прибыли в пятницу ночью ко школе на автомобилях и мотоциклах. Некоторые нападавшие были в форме сотрудников службы безопасности, когда ворвались в общежития и похитили более 300 школьниц.

Напомним, 17 февраля боевики похитили более 280 учеников и учителей школы-интерната в Нигерии.



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