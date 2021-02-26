Названа предварительная причина взрыва в многоэтажке в Нижнем Новгороде

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26.02.2021, 11:42, Новости дня
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Причиной взрыва в кафе в одном из жилых домов Нижнего Новгорода могла стать неисправность газового оборудования, сообщил источник в экстренных службах.

«Пока рассматривается версия неисправности газового оборудования и произошедшей из-за этого утечки газа», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре Нижнего Новгорода, где расположен суши-бар, поступило в пятницу в 9.13. Жильцов эвакуируют. Региональное управление СК информирует об одной пострадавшей, под завалами могут оставаться еще два человека. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.



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