Скандалы: Денису Мантурову потребовался причал

26.02.2021, 11:32, Разное

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Управляющий бизнесом министра промышленности и торговли построит яхт-клуб в Нижнем Новгороде

У Алексея Васина, управляющего частью активов семьи главы Минпромторга Дениса Мантурова, в январе появились земля и участок акватории в Нижнем Новгороде, в районе Гребного канала, на которых будут возведены причал и яхт-клуб, узнали «Открытые медиа».

Как Васин связан с семьёй Мантуровых

По данным «Контур. Фокус», Алексею Васину принадлежит клиника «Ланцет», основанная женой министра Натальей Мантуровой.

Также из даных «Контур. Фокус» следует, что Васин является основным владельцем компании «360 Менеджмент», которая, в частности, управляет пятизвёздочным отелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton в центре Москвы. Этот отель источники «Ведомостей» назвали отелем семьи Мантурова. В популярном сериале «Обычная женщина» с Анной Михалковой в главной роли в Chekhoff Moscow приходили чиновники на свидания с проститутками.

«360 Менеджмент» управляет и отелем «Приморье Grand Resort Hotel» в Геленджике, принадлежащим ООО «Финансовые системы», бенефициары которого, по данным «Контур. Фокус», — мать министра Мантурова Тамара Мантурова (50%) и сын главы «Ростеха» Станислав Чемезов (50%).

Представитель Минпромторга сообщил «Открытым медиа», что Васин «не является управляющим активами Мантурова»: «В соответствии с действующим законодательством РФ управление активами Дениса Валентиновича передано и осуществляется профильным подразделением Сбербанка, о чём он говорил в интервью РБК-ТВ в прошлом году».

По данным «Контур. Фокус», в октябре 2020 года Васин зарегистрировал фирму ООО «Печерские пески», которая в начале 2021-го стала владельцем двух нижегородских компаний — ООО «ИнвестСтройРесурс» (18 января) и ООО «Гидростройпроект НН» (15 января).

«ИнвестСтройРесурс» арендовал в 2018 году на 5 лет участок в Нижнем Новгороде площадью 23 528 кв. м, он расположен на правом берегу реки Волга, в районе Гребного канала и полуострова Печерские пески. Это следует из судебных материалов, опубликованных в 2018-м во время тяжбы фирмы с Министерством инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области. «Гидростройпроект НН» в свою очередь тоже арендовал 5000 кв. м рядом с участком «ИнвестСтройРесурса» на Гребном канале, сообщил источник, близкий к этим компаниям.

По генплану развития Нижнего Новгорода, участок «ИнвестСтройРесурса» до конца 2021-го, к 800-летию Нижнего Новгорода, станет частью набережной Гребного канала, где горожане будут отдыхать и заниматься спортом. Фирма «Гидростройпроект НН» создана для строительства причала и яхт-клуба с гостиницей на воде, рассказал «Открытым медиа» менеджер, участвовавший в разработке проекта. По его данным, прежде проект принадлежал местному бизнесмену Олегу Дмитриеву, который пока остаётся гендиректором фирм. Дмитриев отказался от комментариев.

«Яхт-клуб и причал могут приносить прибыль за счёт плавучей гостиницы и ресторана, а также продажи, сдачи в аренду и хранения лодок, — говорит владелец компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич, — в таких городах, как Нижний Новгород, Самара и Ульяновск с большой акваторией рек, можно продавать в год по десять лодок стоимостью $200−300 тысяч каждая.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в 2012—2013 годах работал в Министерстве промышленности и торговли заместителем Мантурова, напоминает один из собеседников «Открытых медиа».

Алексей Васин и представитель департамента градостроительного развития и архитектуры Нижнего Новгорода не ответили на запросы.

Что ещё есть в собственности у Васина и семьи Мантуровых

У семьи самого богатого российского министра Дениса Мантурова (официальный доход в 2019 году составил 586 млн рублей) помимо упомянутых выше клиники и отелей в Москве и Геленджике есть садоводческое хозяйство на Кубани. В 2017-м РБК писал, что Валентин Мантуров (отец министра, умер в 2019-м) вместе со Станиславом Чемезовым строят в Геленджике комплекс апартаментов и таунхаусов премиум-класса Fellini.

Васин также владеет бизнес-центром класса, А Corner Place в Нижнем Новгороде и строящимся Международным курортно-оздоровительным комплексом «Променад» в Светлогорске. Его фирма «Черниговская набережная» участвует в проекте реконструкции одноимённой набережной вдоль реки Оки в Нижнем Новгороде.

У Васина есть совместный бизнес с владельцем «Азимут Москоу Яхтинг Клуб» Антоном Долотиным — «Да Холдинг», который продаёт итальянскую мебель и ковры. «Дочки» «Да Холдинга» — «Дантон Хоум Трейд» и «Да Контракт» — получили госзаказы на поставку мебели для двух оздоровительных комплексов Управления делами президента — «Планерное» (1,2 млн рублей) и «Архангельское» (1,6 млн рублей), следует из данных «Контур. Фокус». Долотин не ответил на вопросы «Открытых медиа».

Наталья Кузнецова