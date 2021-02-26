Скандалы: «Ангельские инвестиции» Рубена Варданяна

26.02.2021, 11:32, Разное

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Миллиардер Рубен Варданян вложил деньги в американский сервис знакомств на основе искусственного интеллекта

Как стало известно Forbes, миллиардер Рубен Варданян F 103 стал акционером американского сервиса для знакомств iris Dating. Варданян и представитель iris Dating подтвердили эту информацию. По словам Варданяна, он вложил деньги в проект вместе с консорциумом инвесторов. Бизнесмен не уточнил долю, которую получил в проекте, но отметил, что она существенная. «Это ангельские инвестиции», — рассказал предприниматель. В iris Dating его привлек высокий уровень мэтчинга (совпадения пар), который в 5-6 раз больше у женщин и в 2,5-3 раза у мужчин по сравнению с другими дейтинговыми сервисами.

Предприниматель назвал iris Dating «перспективным проектом».

О том, что Варданян вложился в дейтинговую компанию, он рассказывал в интервью Forbes в декабре 2019 года, не называя ее. Компания, по его словам, использует «совершенно другой механизм, совершенно другую философию». Варданян признавался, что никогда не думал, что будет вкладываться в дейтинг. «Но я вижу, что происходит, куда движется мир, и понимаю, что если к 2030 году 45% европейцев будут одинокими, и если мы видим, что люди живут еще на 30-40 лет дольше и при этом у многих из них нет второй половины, то одиночество становится одним из важнейших элементов будущего мира», — рассуждал предприниматель.

Процент людей, которые хотят знакомиться через социальные сети, растет, потому что им не хватает социализации, подчеркивал Варданян. «И при этом у нас такая система, искусственный интеллект (ИИ), которая делает мэтчинг. Потому что одна из ключевых проблем всех этих дейтинг-сервисов, чтоб не скатывалось все к сексуальным и эскорт-услугам, это вопрос отказов. Ты выбираешь кого-то, а тебе в 80% случаев отказывают, не хотят знакомиться. А эта система позволяет делать мэтчинг. Если сработает — для многих людей это будет праздник», — объяснял он свой интерес к рынку сервисов знакомств.

Идея создания iris Dating появилась более трех лет назад, рассказал Forbes директор по маркетингу сервиса Алексей Шелестенко. Около двух лет разработчики создавали алгоритм и само приложение, отметил он.

Отличие iris Dating от конкурентов в том, что приложение использует искусственный интеллект для того, чтобы понимать индивидуальные визуальные предпочтения каждого пользователя. ИИ сам определяет, что интересно конкретному человеку и пытается найти то фото, в котором пользователю понравится максимальное количество параметров, объясняет механизм работы приложения Шелестенко. «Человеку не нужно листать сотни тысяч профилей: он сразу видит тех, кто должен ему понравиться. В среднем в дейтинговых сервисах женщинам нравятся 3-5% профилей мужчин, которые они видят, так как аккаунты подбираются рандомно. А наш алгоритм понимает, кто именно может понравиться женщине, поэтому в iris девушки в среднем ставят лайк каждому третьему профилю, которые предлагает приложение», — добавил Шелестенко. Он отказался раскрыть размер инвестиций в проект, количество пользователей и количество акционеров.

Сейчас iris Dating работает почти во всех странах мира, включая Россию. В сервисе есть верификация по селфи, которая защищает пользователей от мошенников, создающих фальшивые аккаунты. Сейчас приложением можно пользоваться бесплатно, но через некоторое время в нем появится монетизация — дополнительные платные функции, отметил Шелестенко.

По его словам, еще одно отличие сервиса в том, что в нем у пользователей будет рейтинг надежности, который зависит от разных факторов — от того, насколько заполнен профиль, вежливо ли общается человек и т. д. Iris — это зонтичный бренд, под которым пока запущен только дейтинговый проект, но в дальнейшем появятся другие продукты на основе ИИ в разных областях, признался Шелестенко.

В iris Dating работают от 11 до 50 человек, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, следует из профиля сервиса в LinkedIn.

Шелестенко ранее работал директором в России одного из самых популярных сервисов знакомств в мире — Tinder. Еще один сотрудник iris Dating, директор по росту Даниэль Мори, более пяти лет работал вице-президентом по маркетингу в дейтинговом сервисе Zoosk. Приложение Zoosk входит в созданную в Лос-Анджелесе компанию Spark Networks SE, которая является одним из игроков, скупающих дейтинговые проекты, рассказывал ранее Forbes основатель Courtland Brooks Марк Брукс.

Уникальность iris Dating якобы в том, что приложение показывает только типовых пользователей для знакомства, говорит операционный директор «Мамбы» Ярослав Сергеев. «Вариантов развития тут может быть два. Либо обещанное сбудется и любой человек увидит два-три пользователя, соответствующих его вкусу, но ему быстро станет скучно, и он уйдет. Либо у пользователя будет широкий выбор, но тогда непонятно, чем приложение отличается от конкурентов», — рассуждает Сергеев.

По его словам, топливом любого дейтингового сервиса являются люди и чем их больше в целом и отдельно новых, тем комфортнее в нем пользователям. Научить нейросеть тому, как искать конкретному человеку партнеров, невозможно, продолжает Сергеев, потому что средний человек сам не знает, кого и для чего он ищет. «Именно поэтому аудитория дейтинга должна быть широкой и многочисленной, чтобы все работало. Людям нравится иметь выбор, им не нужна волшебная кнопка «найти единственного», даже если она и будет хорошо работать», — подытожил эксперт.

Сергеев добавил, что 10 лет назад многие пытались запускать соцсети, а сейчас пытаются запускать сервисы знакомств, так как дейтинг внешне выглядит простой историей. «Кажущаяся простота привлекает, поэтому стартапов в этой нише на рынке любой страны море. Но 99,9% тонут», — отметил Сергеев.

С тем, что дейтинговые сервисы привлекают внимание инвесторов и стартаперов, согласен Марк Брукс. По его словам, акции Match Group (объединяет сервисы Tinder, OKCupid, Plenty of Fish и другие) за год утроились в цене, что, безусловно, привлекает больше внимания и интереса инвесторов к индустрии приложений знакомств.

Брукс говорит, что сервис iris Dating интересен по двум причинам. Во-первых, все фотографии в нем верифицируются, во-вторых, он использует ИИ. Однако другие приложения, например Badoo, также используют проверку фотографий, добавил основатель Courtland. «ИИ наиболее полезен, когда мы можем увидеть, добились ли люди успеха в отношениях. Но это трудно сделать, поскольку пользователи удаляют дейтинговые приложения, когда они решают покончить со знакомствами в интернете, что обычно означает, что они очень счастливы или очень несчастны. Как правило, мы не знаем конкретную причину, а ИИ не получает самой оптимальной информации», — отметил Брукс. По его оценке, разработка масштабируемого приложения для знакомств мирового класса будет стоить от $400 000.

Рынок дейтинга растет ежегодно примерно на 10% в год и к 2022 году достигнет $9,5 млрд, по данным аналитической платформы Dsight.

В начале февраля 2021 года состоялось успешное IPO еще одного дейтингового сервиса — Bumble, сооснователем которого является бизнесмен Андрей Андреев F 52. Инвесторы оценили Bumble в $8,2 млрд, во время IPO компания привлекла $2,2 млрд. В первый день торгов цена акций выросла более чем на 85% — до $79,6 за штуку, а капитализация компании на пике достигла $15 млрд. Сейчас компания стоит примерно $8,3 млрд.

Ирина Юзбекова, Елена Тофанюк