Коронавирус выживает на ткани из полиэстера до трех суток

26.02.2021, 11:30, Разное

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Ученые из Университета Де Монфор (DMU) оценили жизнеспособность на трех видах тканей, которые наиболее часто используются для пошива медицинской униформы: хлопка, полиэстера и поликоттона (смесь хлопка и синтетических волокон). Авторы исследования отметили, что медицинские работники нередко забирают свои халаты и костюмы домой для стирки, и поэтому очень важно понять, насколько это безопасно для них.

В качестве модели ученые использовали сезонный коронавирус HcoV-OC43, который имеет схожую структуру и активность, что и SARS-Cov-2. В течение 72 часов специалисты наблюдали за патогеном в лабораторных условиях.

Дольше всего вирусные частицы сохраняли жизнеспособность на полиэстере — они были активны все трое суток наблюдений. На стопроцентном хлопке коронавирус продержался 24 часа. Самым безопасным материалом оказался поликоттон — вирус «прожил» не более 6 часов.

Ученые также оценили самый надежный метод стирки для инактивации вируса. С помощью куска хлопковой ткани они провели серию тестов с использованием различных температурных режимов и способов стирки, в том числе в домашних, промышленных и больничных стиральных машинах.

Результаты показали, что для полноценного уничтожения вируса достаточно просто постирать ткань в горячей воде при температуре в любой машине, в том числе с другими вещами. Ученые проверили, как очищается от патогена ткань, загрязненная искусственной слюной с вирусом. В этом случае вирусные частицы сохранялись даже после стирки и были уничтожены только после добавления моющих средств и повышения температуры до 67 °C. До 60° C вирус оставался жизнеспособным.

«Хотя стирка при высокой температуре удаляет вирус, есть риск, что патоген может задержаться на других поверхностях, если принести зараженную одежду домой. Необходимо стирать всю медицинскую одежду в больницах или промышленных прачечных, чтобы медицинские работники не приносили вирус домой», – считают авторы исследования.