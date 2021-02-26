 

Валерий Меладзе поздравил сына с днем рождения редким совместным фото

26.02.2021, 11:12, Разное
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По случаю праздника музыкант опубликовал редкое совместное фото с сыном в Instagram и написал:

Сегодня моему старшему сыночку исполняется 17 лет!!! Он целеустремленный и последовательный. Если бы я был таким, то многого бы добился!!!

Напомним, Константин – первый общий сын певца и музыканта Валерия Меладзе и певицы и экс-солистки группы “ВИА Гра” Альбины Джанабаевой. Мальчик родился в 2004 году, когда певец был еще женат на Ирине Меладзе. 2 июля 2014 у пары родился второй сын, которого названи Лукой. Мальчиков звездные родители почти не показывают. Дети изредка появляются на мероприятиях вместе с мамой и никогда – с папой. Тоже касается и совместных снимков с сыновьями – до недавнего времени они были только для семейного альбома. Лишь пару лет назад Меладзе стал публиковать фотографии сыновей в социальных сетях.

Бывшая жена подарила Валерию трех дочерей: Ингу, Софью и Арину. В прошлом году Валерий Меладзе с дочерьми снялся для одного из номеров HELLO!. Большое интервью о семье, воспитании детей и разнице поколений читайте тут. С Ириной Меладзе артист развелся 21 января 2014 года после 25 лет брака. В том же году Валерий расписался с Альбиной Джанабаевой. Первое совместное интервью, в котором супруги рассказали о своих отнощениях, артисты дали HELLO! – полную версию читайте здесь.



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