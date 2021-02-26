 

Мнение: Надувание Невского

26.02.2021, 11:02, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как накручивают голосование за Александра Невского.
Один в один повторяется история с конкурсом "Имя России".
Это настолько нелепо и топорно, что даже забавно.

Вот хорошая группа, где мониторят ход голосования и делают полезные графики https://t.me/Lubyanskaya Если вчера вливали по 2-3 тыс. оптом, то сегодня уже плюнули на сразу на 10 надули.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Мнение: Последствия взрывов на КПП “Ислам-Кала”

29.07 / Мнение: О шокирующем признании Крыма российским

20.12 / Обязанность россиянок рожать до 27 лет, смелый депутат Госдумы против Европы, новое дело против Навального и назначение Исинбаевой в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

20.08 / Ученые из Новосибирска разработали новый метод диагностики рака

30.12 / Две Мечты

20.01 / “Отпуск”: 6 причин посмотреть новый комедийный сериал c Араратом Кещаном, Татьяной Догилевой и Демисом Карибидисом

02.02 / При регистрации в Twitter россиян автоматически подпишут на аккаунт Навального

16.09 / Эксперты объяснили опасность заправки автомобиля с работающим мотором

23.11 / В Челябинске ребенок съел суши и умер

20.11 / Гогунский поддержал Миллера с предложением открыть в ВУЗах курсы по постельным сценам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска