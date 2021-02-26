Мнение: Надувание Невского
26.02.2021, 11:02,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Как накручивают голосование за Александра Невского.
Один в один повторяется история с конкурсом "Имя России".
Это настолько нелепо и топорно, что даже забавно.
Вот хорошая группа, где мониторят ход голосования и делают полезные графики https://t.me/Lubyanskaya Если вчера вливали по 2-3 тыс. оптом, то сегодня уже плюнули на сразу на 10 надули.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет