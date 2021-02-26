 

США уничтожили авиаударом объекты проиранских группировок в Сирии. Это была первая военная операция Байдена на Ближнем Востоке

26.02.2021, 11:01, Новости дня
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Американские вооруженные силы по приказу президента Джо Байдена в ночь на 26 февраля нанесли серию авиаударов по инфраструктуре, которую используют поддерживаемые Ираном группировки боевиков на востоке Сирии. Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Джона Кирби от 25 февраля.

Американские военные выполнили эту атаку в ответ на недавние нападения на персонал США и коалиции в Ираке, а также на продолжающиеся угрозы. Бомбы уничтожили несколько объектов на пограничном контрольно-пропускном пункте, которые используют боевики группировки “Катаиб Хезболла” и “Катаиб Саид аль-Шухада”.

“Соразмерный военный ответ был дан вместе с дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами по коалиции. Операция является недвусмысленным сигналом: президент Байден будет действовать в защиту американского персонала и коалиции. Мы действовали осознанно, стремясь к деэскалации общей ситуации как в Восточной Сирии, так и в Ираке”, – заявил Кирби.

Атака проводилась с ведома партнеров США по антитеррористической коалиции, однако без их непосредственного участия.

Уничтоженные в ходе атаки помещения использовались для хранения контрабандного оружия, используемого проиранскими группами, пишет “Радіо Свобода” 26 февраля со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне.

В разговоре с Reuters американский чиновник пояснил, что этот удар является сигналом США о готовности реагировать на действия боевиков. При этом Штаты не намерены идти по пути эскалации конфликта и напоминают Ирану, что атаки на интересы США недопустимы. Из всех вариантов ответа на действия боевиков Байден выбрал один из самых мягких, считает собеседник Reuters.

Подобные реакции являются необходимым сдерживающим фактором, они напоминают Ирану и противникам США по всему миру, что выпады в адрес США будут рассматриваться как недопустимые, сказал член комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол.

Телеканал Aljazeera со ссылкой на данные правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights сообщил, что  жертвами атаки стали 17 боевиков, также были уничтожены три грузовика с боеприпасами.

Удар по объектам проиранских боевиков стал ответом на недавние атаки боевиков в Ираке. В частности, 15 февраля в результате обстрела американской военной базы в городе Эрбиль погиб один человек, еще девять получили ранения. Всего было запущено 14 ракет калибра 107 мм. Три ракеты взорвались возле военных казарм.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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