Черновицкая область может попасть в “красную” зону – Ляшко

26.02.2021, 11:01, Новости дня

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Черновицкую область могут внести в “красную” зону эпидемической угрозы из-за высокого уровня госпитализации пациентов с коронавирусом. Об этом на брифинге 26 февраля сказал замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Если тенденция к росту уровня госпитализации сохранится в Черновицкой области, Минздрав будет инициировать созыв на субботу [27 февраля] заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям национального уровня, поскольку завтра будет третий день, когда индикаторы, установленные постановлением Кабмина, будут в Черновицкой области превышать установленные нормативы, и это тоже будет основанием для объявления в Черновицкой области красного уровня эпидемической опасности”, – заявил он.

В Черновицкой области по состоянию на утро 26 февраля коронавирус подтвержден у 53 713 человек, 980 пациентов умерли, 44 616 – выздоровели. За последние сутки в области подтвердили 638 случаев коронавируса.

По данным Минздрава, в регионе по состоянию на 24 февраля уровень госпитализации составлял 82,8 на 100 тыс. населения, 23 февраля – 81,9, 22 февраля – 78,4. Загруженность койко-мест с кислородом в больницах области по состоянию на 24 февраля составляла 46,6%.

23 февраля Украина обновила список “красных”, “оранжевых” и “желтых” областей по показателям коронавирусной инфекции. В список областей с наихудшей ситуацией с COVID-19 попала Ивано-Франковская и Черновицкая.

Карантин по уровням эпидопасности начал действовать с 24 февраля и продлится как минимум до 30 апреля 2021 года. Решение об ослаблении уровня эпидопасности могут рассмотреть не ранее чем через 14 дней со дня установления такого уровня.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 26 февраля в Украине коронавирус подтвердили у 1,3 млн человек, 25,7 тыс. пациентов умерли, 1,16 млн – выздоровели.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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