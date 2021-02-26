 

Черновицкая область может попасть в “красную” зону – Ляшко

26.02.2021, 11:01, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Черновицкую область могут внести в “красную” зону эпидемической угрозы из-за высокого уровня госпитализации пациентов с коронавирусом. Об этом на брифинге 26 февраля сказал замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Если тенденция к росту уровня госпитализации сохранится в Черновицкой области, Минздрав будет инициировать созыв на субботу [27 февраля] заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям национального уровня, поскольку завтра будет третий день, когда индикаторы, установленные постановлением Кабмина, будут в Черновицкой области превышать установленные нормативы, и это тоже будет основанием для объявления в Черновицкой области красного уровня эпидемической опасности”, – заявил он.

В Черновицкой области по состоянию на утро 26 февраля коронавирус подтвержден у 53 713 человек, 980 пациентов умерли, 44 616 – выздоровели. За последние сутки в области подтвердили 638 случаев коронавируса.

По данным Минздрава, в регионе по состоянию на 24 февраля уровень госпитализации составлял 82,8 на 100 тыс. населения, 23 февраля – 81,9, 22 февраля – 78,4. Загруженность койко-мест с кислородом в больницах области по состоянию на 24 февраля составляла 46,6%.

23 февраля Украина обновила список “красных”, “оранжевых” и “желтых” областей по показателям коронавирусной инфекции. В список областей с наихудшей ситуацией с COVID-19 попала Ивано-Франковская и Черновицкая.

Карантин по уровням эпидопасности начал действовать с 24 февраля и продлится как минимум до 30 апреля 2021 года. Решение об ослаблении уровня эпидопасности могут рассмотреть не ранее чем через 14 дней со дня установления такого уровня.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 26 февраля в Украине коронавирус подтвердили у 1,3 млн человек, 25,7 тыс. пациентов умерли, 1,16 млн – выздоровели.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Ткаченко объяснил, почему не заблокировали телеканал “Наш”

10.12 / Саммит глав государств ЕС продлил экономические санкции против России

04.10 / Азербайджан объявил о взятии города Джебраил

18.02 / “Как видите, мужу меня схватить есть за что” – Жена Остапчука показала свои ягодицы крупным планом

13.01 / В Госдуме предложили выплачивать пенсию новой категории граждан

25.12 / К бывшей жене Фургала пришли с обысками в Хабаровском крае

25.12 / Британский телеканал создал фейковое рождественское поздравление от имени королевы Великобритании, заставив ее говорить не по протоколу

28.11 / “Почему репрессивная система так всесильна?” Быков ответил на вопрос, кто может остановить Путина

25.02 / Жмак: Разделение “Укрзалізниці” предусмотрено программой правительства, мы завершаем первый этап

27.08 / МИД Украины о визите Путина в Крым: Грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска