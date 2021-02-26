“Невозможный красавец”, ” На маму похож”. Джанабаева показала старшего сына от Меладзе

26.02.2021, 11:01, Новости дня

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Российская певица Альбина Джанабаева 26 февраля в Instagram разместила совместное фото со своим старшим сыном Константином.

Певица посвятила публикацию его 17-летию.

“Сын. Наша гордость”, – написала артистка.

“Невозможный красавец. Как же быстро они растут”, – прокомментировали фото подписчики Джнабаевой.

“Красавчик. На маму похож”, – написали в комментариях пользователи сети.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Альбина Джанабаева была солисткой украинской группы “ВИА Гра” с 2004-го по 2013 год. В 2014-м она вышла замуж за российского певца Валерия Меладзе. Супруги воспитывают двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014).

От первого брака с Ириной Меладзе у артиста есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002).

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