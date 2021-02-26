 

“Невозможный красавец”, ” На маму похож”. Джанабаева показала старшего сына от Меладзе

26.02.2021, 11:01, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская певица Альбина Джанабаева 26 февраля в Instagram разместила совместное фото со своим старшим сыном Константином.

Певица посвятила публикацию его 17-летию. 

“Сын. Наша гордость”, – написала артистка.

“Невозможный красавец. Как же быстро они растут”, – прокомментировали фото подписчики Джнабаевой.

“Красавчик. На маму похож”, – написали в комментариях пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Альбина Джанабаева была солисткой украинской группы “ВИА Гра” с 2004-го по 2013 год. В 2014-м она вышла замуж за российского певца Валерия Меладзе. Супруги воспитывают двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014).

От первого брака с Ириной Меладзе у артиста есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Изучена способность организма бороться с инопланетными микробами

15.11 / В Азии создали крупнейшую в мире зону свободной торговли

08.07 / Штаб Байдена указал на зависимость США от иностранных поставок в борьбе с COVID-19

16.10 / В РФ показали прототип аэромобиля будущего

20.02 / Почти половина украинцев не поддерживают введение двойного гражданства – опрос

11.07 / Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе

09.11 / Алиев заявил о планах заставить Армению через суд заплатить за разрушения в Карабахе

27.11 / Норвегия получила от РФ «экологический подарок под Рождество»

29.11 / Обнаруженный в пустыне в США таинственный артефакт исчез

19.01 / “Пусть постоит пустой”. Соратник Навального считает, что Путин не сможет жить в своем секретном “дворце”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска