Дело Стерненко. Прокурор объяснил, почему активисту запросили восемь лет тюрьмы

26.02.2021, 11:01, Новости дня

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Руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко в эфире телеканала “1+1” рассказал, почему для одесского активиста Сергея Стерненко требовали в качестве наказания именно восемь лет лишения свободы.

“Прокуратура, в соответствии с Уголовно-процессуальным законом, законом “О прокуратуре”, должна руководствоваться санкцией статьи, предусматривающей ответственность за определенное преступление”, – отметил Костенко.

Он напомнил, что Стерненко и еще один активист Руслан Демчук обвинялись по трем статьям Уголовного кодекса:

статья 146 (Похищение и лишение свободы человека) – санкция до пяти лет;

статья 187, ч.2 (разбойное нападение) – минимальный предел санкции – семь лет;

статья 263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием) – от трех до семи лет.

По словам Костенко, две последние статьи квалифицируются как тяжкие преступления.

“Поэтому прокуратура просила минимальные сроки, предусмотренные уголовным законом. Соответственно, из сложения наказаний мы попросили восемь лет. Статья 70 УК предусматривает именно такой подход. Меньше не предусмотрено законом”, – подытожил он.

23 февраля Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии “Доверяй делам” Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Демчук.

Суд постановил арестовать активистов в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками “Ганьба!”.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Демчука и Стерненко арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

После ареста Стерненко в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев.

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