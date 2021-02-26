Россиянин расстрелял машину соседа из дробовика из-за парковочного места

26.02.2021, 10:58, Разное

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В Нижнем Новгороде мужчин расстрелял автомобиль соседей из-за занятого ими парковочного места. Местные жители предполагают, что он расчищал место для своей машины.

По словам очевидцев, после того, как женщина припарковала автомобиль, приехал её сосед, который расстроился из-за занятого места и некоторое время не мог найти, куда поставить свою машину. Затем он вернулся домой и вышел с дробовиком, после чего открыл огонь по соседскому авто, сообщает телеканал “360”.